Femicidio en Lomas de Moreno: Encontraron a una mujer de 85 años asesinada y detuvieron a su esposo de 88

Una mujer de 85 años fue encontrada muerta en la casa que compartía con su marido de 88, en el barrio Lomas de Moreno. El hallazgo lo realizó uno de los hijos de la pareja. El hombre estaba en el lugar y habría dicho no recordar el suceso, ya que sufriría de algún tipo de enfermedad neurodegenerativa propia de la edad. Quedó detenido. La víctima presentaba 17 cortes con un arma blanca en distintas partes de su cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza.

Un sangriento hecho fue descubierto durante la mañana de este sábado 17 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle Marqués de Aguado al 2350, en las inmediaciones de la cancha del club Lomas de Moreno. Una mujer de 85 años, identificada como Ana María Acevedo, fue encontrada sin vida por uno de sus hijos. En la vivienda también estaba el padre de familia, de 88 años. Cuando el hombre fue interrogado, habría dicho no recordar suceso que terminó con la muerte de su esposa.

Ante la llegada de la Policía, el hombre habría divagado y mencionado que un grupo de hombres había ingresado a la vivienda durante la noche y que fueron golpeados por ellos. Las fuentes consultadas deslizaron que sufriría una enfermedad neurodegenerativa debida a la edad.

Ana María Acevedo estaba en el piso de la habitación matrimonial, tapada con frazadas. Presentaba al menos 17 heridas de arma blanca y un traumatismo de cráneo. Aún no se conoció el resultado de la autopsia que indique la lesión fatal, pero habría indicios para sospechar que habría sido un violento golpe en la cabeza. Los voceros judiciales afirmaron que no habría elementos para sostener la posibilidad de una irrupción de desconocidos. No faltaron objetos de valor. Los pocos ahorros familiares estarían intactos. Un cuchillo, que se encontraba en la escena del crimen, fue secuestrado por los peritos

El fiscal Federico Soñora, titular de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, junto a parte de su equipo de trabajo integrado por los Dres. Natalia Lobo y Francisco Lafalcé, decidieron acusar al hombre por el delito de Homicidio agravado por el vínculo y dispusieron que sea alojado en una dependencia policial especialmente acondicionada para una persona de su edad. Esta semana solicitará al Cuerpo Médico Forense exámenes psiquiátricos y determinar si es inimputable.

Los trascendidos indicaron que el matrimonio había llegado desde Corrientes a Moreno a mediados de la década del 70. Tuvieron seis hijos. Toda la vida estuvieron juntos. Hasta esta tragedia.