Fiestas en la Plaza Buján: Nicky Nicole cobró más de 18.000.000 de pesos, La K´onga $12.100.000 y a un rapero venezolano se le pagó hasta el pasaje

Nicky Nicole cobró 18.734.240,03 pesos por presentarse en la Plaza Buján el 21 de septiembre pasado. Ese mismo día subió al escenario el músico venezolano Akapellah. Su contrato fue por 2.800.000 pesos pero además se le cubrió el pasaje aéreo desde su país de origen hasta la República Argentina por un valor de 601.818 pesos. El domingo 25 de septiembre, en el marco de la “Fiesta del Plantín Floral” La K´onga se llevó 12.100.000 pesos. El gasto total lo soportó en su totalidad la municipalidad de Moreno con financiamiento del propio tesoro. Estos datos se desprenden de los expedientes oficiales que son revisados por los concejales en el marco de la rendición de cuentas 2022.

La polémica en torno a la contratación de la cantante Nicky Nicole para cerrar los festejos por el día de la primavera en la plaza Buján giraba en torno al valor del show. Había trascendido a finales de agosto del año pasado que la rapera tenía un cachet de 15.000.000 de pesos. Para saltar la controversia fuentes vinculadas a la municipalidad de Moreno dejaron trascender que la comuna solo abonaría un 20% de ese monto (unos 3.000.000 de pesos) y que el resto recaería sobre la provincia de Buenos Aires a través del Instituto Cultural que comanda la platense Florencia Saintout.

El tema llegó al recinto del Concejo Deliberante. Luego de los planteos de la oposición ante el gasto que asumiría el municipio, Emmanuel Fernández (representante del Frente de Todos y hermano de la intendenta) afirmó que “Hay ayudas de provincia, hay ayudas de Nación” y que “Los jóvenes de Moreno se merecen disfrutar un espectáculo lindo, un espectáculo profesional”. Se cuidó de mencionar como se realizarían esos aportes. Y nadie le pidió precisiones. Para finalizar su alocución, Fernández señaló que “Pareciera que los negros de Moreno, y cuando digo negros me adjudico porque soy un pibe de Cuartel V, un pibe de barrio, parece que nosotros no podemos disfrutar de un buen evento artístico”. Una cuestión que estaba fuera de discusión. Al menos para los medios de comunicación.

Este mes de marzo comenzaron a remitirse desde el departamento ejecutivo al Concejo Deliberante de Moreno los expedientes relacionados a los gastos del período 2022. Y llegó la papelería vinculada a Nicky Nicole. Fueron 18.734.240,03 pesos lo que pagó en su totalidad la municipalidad de Moreno por la presentación de la joven artista. La factura la emitió la productora con la que trabaja. Ni 20%, ni 30%, la comuna abonó el 100% del show. El contrato fue firmado promediando el mes de julio.

No fue una sorpresa total. Ya una fuente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires nos había comunicado en estricto off que era imposible que el gobierno bonaerense se hiciera cargo de esta erogación. “Imaginate que si nosotros ponemos plata para cubrir Nicky Nicole, los otros 134 distritos de la provincia nos van a reclamar el mismo trato. Es imposible. Que la municipalidad diga lo que quiera, pero la realidad es esta que cuento”, afirmó. Los papeles confirmaron esta revelación.

Un punto importante para aclarar: No se pagó con Fondo Educativo, sino con recursos de la tesorería municipal. Un tema no menor porque desde algunos sectores opositores insistían con esa posibilidad. En este sentido también la documentación es clara respecto al origen de dinero destinado a abonar la performance de la artista sobre el escenario erigido en la Plaza Buján.

Hubo otra sorpresa. Al rapero venezolano Akapellah (nombre artístico de Pedro Elías Aquino Cova), quien también se presentó ese 21 de septiembre en el mismo lugar y antes del cierre de Nicky Nicole, se le pagaron 2.800.000 pesos. Pero no solo eso. También se abonaron los pasajes de su país de origen hasta el nuestro. Fueron 601.818 pesos. En el avión que lo depositó en Ezeiza también viajaron dos personas vinculadas a él. Hubo otros cachets, pero sensiblemente menores. No se encontró que se les haya pagado a los artistas locales. Para muchos de ellos presentarse en este marco fue un enorme premio. Pero no debería ser así.

Estas actuaciones se dieron en el marco del “Festival Urbano” que tiene como cabeza visible al subsecretario de Comunicación de la municipalidad de Moreno, el músico y cineasta Vicente Linares. Este poderoso funcionario es uno de los más importantes integrantes del círculo íntimo de la intendenta Mariel Fernández. Otros compañeros de gabinete eluden enfrentarlo por cuestiones internas. No lo confrontan aunque las miradas sean distintas y no obstaculizan su camino.

Sumado a esa semana de eventos, el viernes de esa misma semana comenzó la “Fiesta del Plantín Floral 2022”. Una gran carpa fue armada en las inmediaciones y los shows se sucedieron sobre el mismo escenario que utilizó Nicky Nicole y su troupe. El cierre del domingo 25 de septiembre estuvo a cargo de la ascendente banda La K´onga. Facturaron 12.100.000 pesos. Antes también subió a las tablas Gregorio Alejandro Martínez quien cobró 805.000 pesos por una presentación de 60 minutos. Pese a que hicimos una búsqueda en las redes, no sabemos quién es ni que estilo musical despliega.

Botón de muestra del dinero invertido en los artistas foráneos que se lucen en la plaza Buján. En agosto se presentó el animador Diego Topa. Su contrato fue de 1.821.450 pesos en el marco del festival por el mes de las infancias. Hubo otros espectáculos con valores de entre 280.000 y 100.000 pesos.

En estos análisis quedan fuera todos los demás costos vinculados. Escenarios, luces y sonido serían los más onerosos y se calcula que el costo rondaría los 20.000.000 de pesos al menos. Solo como ejemplo. En cambio al personal municipal que debe prestar servicios en esos eventos quienes tienen suerte se les paga horas extras, otros solamente pueden aspirar a francos compensatorios.

Esa semana de septiembre la municipalidad de Moreno habría incurrido en al menos 50.000.000 de pesos de gasto. En el contexto, hay que tener en cuenta la inflación. 50.000.000 de pesos en ese mes tenía otro valor adquisitivo que tienen 50.000.000 de pesos de finales de abril del 2023. $ 159,8 era el valor de la nafta Premium en aquel momento. $214,50 cierra este mes de abril. La inflación medida de marzo de 2022 a marzo de 2023, según los últimos datos publicados por el INDEC, fue del 104.3%. Los números son claros para hacer evaluaciones.

Aclaración: No juzgamos aquí el valor cultural de los artistas que se presentaron sino de la conveniencia de desarrollar dos eventos de importantes características con dos días de diferencia. Claro que nos merecemos los mejores shows, porque se abonan con nuestros impuestos y tasas, lo que se pide es criterio para el armado y sobre todo que no intenten esconder la realidad de los gastos.