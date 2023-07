Fue confirmado el paro de colectivos a partir del primer minuto de este viernes 7 de julio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro de los choferes del transporte público de pasajeros en las empresas del Área Metropolita Buenos Aires (AMBA) que no hayan abonado el incremento salarial acordado entre la entidad gremial y el gobierno nacional el pasado mes de junio. La medida (por tiempo indeterminado, que comienza a las 0 horas de este viernes y que consiste en retención de tareas) alcanza a aquellas empresas que no hicieron efectivo el aumento de los haberes en estos días. Delegados de los choferes de Transporte La Perlita confirmaron que no saldrán los colectivos a la calle durante este viernes 7 de julio de 2023, salvo que se haga efectivo el pago. Mientras esto no suceda, los trabajadores permanecerán en los galpones junto a las unidades. Será hasta el momento que se acredite el dinero, no limitado a un lapso de tiempo. Informaremos sobre las novedades que surjan.