Ganancias: Tras la exigencia de Massa, 4 mil trabajadores de Moreno dejarán de pagar el impuesto

Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados reclamara la inmediata actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, el Gobierno anunció la suba del piso a $280.000. De esta manera, en Moreno, 4 mil contribuyentes dejarán de pagar el tributo gracias a esta suba. “Ganaron los trabajadores”, aseguró Massa.

El Gobierno nacional anunció la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $280.000. El nuevo “piso” beneficiará a más de 400 mil contribuyentes en todo el país, de los cuales 3.898 son de Moreno. El beneficio comenzará a regir desde el 1 de junio, incluye a los aguinaldos hasta ese rango, consiguiendo que los aumentos salariales acordados en paritarias no afecten el poder de compra de los trabajadores.

“El salario no es ganancia, es el resultado del esfuerzo del trabajador”, expresó Massa, impulsor de esta medida de carácter federal, en el anuncio realizado en Casa Rosada junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y los representantes de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, luego de una reunión de trabajo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El líder del Frente Renovador explicó que el decreto incluirá la exclusión del aguinaldo del pago del tributo hasta ese rango de salarios, y señaló que “nuestra actitud como Estado y como legisladores” es la de «defender el poder de comprar de los salarios”.

En ese sentido, consideró: “Subir el mínimo no imponible a más de 280 mil pesos y proteger el aguinaldo y la mejora en paritarias, para que no se los coma el Impuesto a las Ganancias, es una decisión del Presidente y de todo el Gobierno que tiene que ver con seguir en el camino de la recuperación del ingreso, que tenemos como objetivo”.

Con la suba adicional del mínimo no imponible, de los 1,3 millones de contribuyentes que pagarían el tributo sin la suba del piso, pasarán a pagarlo 904 mil, beneficiando así a 400.241 trabajadores que dejarán de estar “retenidos” por el impuesto en todo el país.