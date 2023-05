General Rodríguez tiene una brigada canina al servicio de la justicia y la seguridad

El Intendente Mauro García presentó el nuevo Grupo de Operaciones Especiales K9, compuesto por perros detectores que acompañarán a las fuerzas de Seguridad del municipio en controles de vehículos y allanamientos. La actividad se realizó en el marco de una demostración efectuada por los caninos y el personal que estará a cargo de su cuidado y entrenamiento. “El municipio no deja de invertir en materia de Seguridad, que es un tema en el que hemos puesto un énfasis sustancial en los últimos tiempos porque es una responsabilidad en la que todos tenemos que estar involucrados”, señaló el jefe comunal. En ese sentido, Mauro García hizo hincapié en la reciente incorporación de cinco móviles restaurados para la Patrulla Municipal “Protección Ciudadana” (siendo así un total de 25 vehículos activos) y 17 patrulleros nuevos para la Policía local. También destacó la adquisición de cámaras de seguridad y ampliación de dependencias tales como el COM y restauración del predio municipal ubicado en el barrio Vista Linda destinado para el decomiso de vehículos. A su vez, en este último lugar se dispondrá la sede de la Unidad K9 y se procederá a construir un comedor y vestidor para los efectivos policiales: “Queremos dar todas las herramientas para que puedan trabajar tanto la Justicia como las fuerzas de la Policía provincial y municipal”, sostuvo García. El Intendente estuvo acompañado durante la jornada por el secretario de Seguridad municipal, Miguel Puentes, representantes del Poder Judicial de Moreno-General Rodríguez, integrantes de las fuerzas de seguridad locales, autoridades municipales. Inicialmente, la sección K9 contará con tres canes de razas Labrador y Ovejero Belga Malinois, que son los perros con mayor aptitud para el tipo de adiestramiento requerido. Ellos son «Gaucho» (seis meses de edad), «Alfa» (nueves meses de edad) y «Luna» (tres años). El entrenamiento dispuesto para cada uno de ellos será de entre quince días y hasta tres meses para estar completamente preparados para dichas funciones. En tanto, tampoco se descarta la posibilidad de incorporar y entrenar más perros y sumar ejercicios destinados a la búsqueda de personas. A cargo de esta división estará el suboficial mayor retirado del Servicio Penitenciario Nacional, Carlos Alberto Acuña, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el adiestramiento de perros detectores. “Estamos trabajando con un sistema nuevo e innovador que da muy buenos resultados, el cual se rige por la asociación de olores. Es decir, el perro no es que busca drogas, sino que persigue un juguete con el que está familiarizado al que se le agrega el olor de un estupefaciente o una divisa para que lo identifique”, señaló Acuña. Para la muestra del trabajo realizado se dispuso un esquema de pistas para la detección de material contaminado con partículas de olor alusivas a elementos comunes para ser rastreados durante los operativos. En ese marco, se simularon escenarios de búsqueda sobre bolsos, paredes y automóviles. “Es importante destacar que, junto al personal del Hospital Veterinario Municipal, todos los perros cuentan con el correspondiente control sanitario y alimenticio recomendado”, puntualizó finalmente Carlos Acuña.

