Gollan afirmó que la vacuna rusa fue aplicada a «36 mil personas» sin efectos adversos

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, sostuvo que todas las vacunas que han sido probadas contra el coronavirus tienen «una efectividad por encima de lo que exige la OMS» y destacó que la vacuna rusa fue aplicada a «36 mil personas» y «no han tenido efectos adversos».



«La vacuna rusa lleva vacunadas 20 mil personas con una dosis, y 16 mil más con las dos dosis, es decir lleva 36 mil personas vacunadas, y una de las cosas importantes es que 36 mil personas no han tenido efectos adversos», explicó Gollan, al referirse a la seguridad de la vacuna.



«La vacuna es segura, lo mismo que la de Pfizer y lo mismo que en general está sucediendo con todas las vacunas, que están muy bien desde el punto de vista de la seguridad y ahora hay que ver la eficacia, que viene siendo muy buena», precisó en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, consideró que, «en tiempos de pandemia, donde se produce un desastre sanitario y económico, no hace falta ver si los anticuerpos nos van a durar siete meses, un año y medio o dos años» al explicar que la vacuna se piensa «como una herramienta para cortar la línea de contagios».



La vacuna «es una herramienta epidemiológica importante para la pandemia, después viene el lapso donde vemos cuánto tiempo duran esos anticuerpos neutralizantes: si es un año, año y medio, dos años, pero en virtud de la pandemia», explicó en declaraciones a América 24.



«Lo importante -aseguró- es que con que tenga un 50 por ciento para arriba, está dando 90 o más y que duren siete u ocho meses los anticuerpos ya es suficiente para afrontar la pandemia».



«El año que viene tendremos 20 vacunas y podemos elegir si una da dos años, otra año y medio, o si por el precio me conviene tal o cual. Obviamente todas seguras, todas con una eficacia, y yo puedo elegir», afirmó.



Asimismo, aclaró que «cuando se habla de una aprobación de emergencia o especial, no se está hablando de la seguridad, la seguridad está probada y la eficacia también; de lo que se habla es que lo vamos a hacer antes porque estamos en una pandemia y no vamos a esperar como con otras vacunas, dos o tres años a ver hasta cuando duran los títulos, porque nos sirven ya».

Por otra parte, indicó que, «en lo inmediato, lo más certero y con contrato es la vacuna de Oxford Astra Zéneca, en marzo; después está la expectativa de la vacuna Spunitk V, que dicen que para diciembre o enero se podría estar vacunando, y la de Pfizer, que sería un lote chico que recibiría la Argentina que se está hablando de la última semana de diciembre».



«Pero nada de esto está confirmado y, además, todas estas vacunas previamente las tiene que aprobar la Anmat», concluyó.

Télam