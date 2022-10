Histórica participación de General Rodríguez en las finales de los Juegos Bonaerenses 2022

General Rodríguez finalizó su participación en las finales de la 31° edición de los Juegos Bonaerenses con una performance récord en cantidad de participantes y medallas obtenidas. En total, la delegación consiguió 29 preseas, de las cuales 14 son doradas, 9 plateadas y 6 de bronce; lo que le permitió ubicarse entre los 20 distritos más galardonados del medallero general.

En esta ocasión, General Rodríguez contó con 190 deportistas y representantes de la cultura local partieron el viernes 30 de septiembre rumbo a la ciudad de Mar del Plata, sede de las finales desarrolladas entre el 1 y el 6 de octubre.

El intendente Mauro García estuvo presente durante parte del evento para acompañar a los finalistas de nuestra ciudad y para disputar la maratón de 10K “Bonaerenses en Carrera”, un evento que reunió a 1000 atletas de todas las categorías y edades para recorrer la costanera marplatense.

A su vez, el jefe comunal también pudo asistir a la coronación del equipo de fútbol femenino de General Rodríguez en la Copa “Heroínas de Malvinas”, un torneo promovido por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense que convocó a 46 selecciones municipales y más de 900 jugadoras.

La final se desarrolló en el estadio mundialista Juan María Minella, en donde el combinado rodriguense venció a su par de Pehuajó por 3 a 2 en los penales tras haber igualado 1 a 1 en los 90’ reglamentarios, quedándose así con la edición inaugural de este campeonato intermunicipal.









General Rodríguez había accedido a disputar esta final tras haber ganado el torneo preclasificatorio de la Región Primera bonaerense y luego de triunfar en la semifinal ante las representantes de Necochea.

Florencia Botello, Verónica Benítez, Valeria Fernández, Romina Barreira, Patricia Flores, Evelin Algañaraz, Micaela Sosa, Julieta Albarracín, Mailén Vallejos, Melany Ramírez, Belén Lucero, Marcela Cejas, Daiana Fernández y Gabriela Olivera fueron las jóvenes que integraron el equipo campeón de General Rodríguez.

Todas las medallas rodriguenses:

En cuanto al desarrollo de las finales de los Juegos Bonaerenses, nuevamente la disciplina con mayor protagonismo local volvió a ser el Atletismo, a partir de la obtención de 13 medallas. Allí se destacó el triunfo por segundo año consecutivo en la posta 5×80 mts femenina (sub 14), de la mano de Bahiana Villarreal, Loreley Graña, Florencia Vassallo, Celeste Molina y Delfina Molina.

Delfina, por su parte, también repitió el oro logrado en 2021 en la prueba de los 1200 metros llanos, al igual que Abril Molina en la final de los 400 metros llanos (sub 18). En cuanto a los 400 metros llanos masculinos, el primer puesto fue para Ignacio Cabrera, mientras que Ezequiel Benítez logró un tiempo de 15” 5’ y se coronó en los 100 metros con vallas (sub 14).









En tanto, Malena Bustamante ganó la final de los 295 metros con vallas con una marca de 44” 65’ y quedó a tan sólo siete centésimas de superar el récord nacional. Otros triunfos resonantes se dieron en la final de 3000 metros de Marcha (sub 14), con la victoria del rodriguense Bautista Franco; además del oro obtenido por Melchor Jesús en lanzamiento de bala (PCD – sub 16).

Por su parte, Aldana Santa Cruz y Alexis Manzur obtuvieron la medalla de plata en las pruebas de salto en largo (PCD mayores de 17 años), al igual que Celeste Molina en los 150 metros llanos (sub 16). Por último, también se destacan los bronces de Máximo Evis en la prueba de salto en alto (sub 14) y de Esteban Casco en lanzamiento de bala (sub 16).

También el Judo local aportó siete podios en la categoría sub 14 para la delegación rodriguense, a partir de los triunfos de Valentina Garro (-64 Kg) y Bruno Sosa (-64Kg), además de las preseas plateadas logradas por Uriel López (-58Kg), Zoe Bazán (53Kg), Rocío Leonelli (-40Kg) y Nahiara Rasguido (-36Kg). Sofía Verdún culmina la lista con un bronce en la división hasta 58 Kg.

A su vez, tuvieron lugar las victorias de Santiago Rodríguez en lucha libre (sub 16) y Cristian Bello en lucha grecorromana (-38 Kg sub 14), mientras que Juan Hartvig se quedó con el tercer puesto en lucha grecorromana (-48 Kg sub 14). Por el lado de las mujeres, se registraron dos medallas plateadas en lucha olímpica, a cargo de Clara Montiel (41 Kg sub 14) y Ludmila Aruchari (-59 Kg sub 14).

Finalmente, cabe mencionar el primer puesto de la dupla de Valeria y Milagros González en Fútbol Tenis (sub 18), al igual que el triunfo de Eugenio Anigstein en Ajedrez (sub 14). Por su parte, Gabriela Sierra se llevó la medalla de bronce en Tenis de Mesa (+60), al igual que Martina Torres Balbi hizo lo propio en Patín (sub 13).

La ceremonia de clausura se realizó ante los más de 30.000 finalistas que asistieron al torneo, en donde pudieron disfrutar de los shows de Ángela Torres y el DJ Fer Palacio. De esta manera, los y las rodriguenses pudieron vivir una nueva edición de este certamen anual que promueve la sana competencia deportiva y cultural entre los 135 distritos que componen el territorio bonaerense.