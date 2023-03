Inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Primaria 57 de Cuartel V en el inicio del ciclo lectivo

Cuenta con nueve aulas, espacios administrativos, sanitarios y cocina. Desde hace más de siete años usaban aulas modulares luego del incendio y de que fuera abandonada la obra que se había comenzado En el inicio del ciclo lectivo 2023, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, inauguró el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°57 «Jorge Luis Borges» en la localidad de Cuartel V, junto a la comunidad educativa, autoridades municipales y provinciales, y representantes de sindicatos y gremios. Luego del incendio de la escuela en noviembre del 2015 que ocasionó su destrucción total, se había comenzado la obra y fue abandonada. En octubre del 2021, el gobierno municipal junto al gobierno provincial retomó la construcción del nuevo edificio con financiamiento del Programa Especial de Emergencia Educativa. Durante siete años las y los estudiantes y docentes utilizaron aulas modulares que se ubicaron en el predio lindero, perteneciente de la secundaria 73. Hoy cuentan con un nuevo edificio de calidad que tiene nueve aulas, sanitarios, espacios administrativos, cocina y nuevos mobiliarios. La matrícula es de 480 estudiantes y la cantidad de aulas nuevas permitiría abrir dos nuevos cursos. “Es imposible no emocionarse con esta escuela. Cuando asumimos vinimos con las consejeras escolares y el equipo de educación a ver como hacíamos que estuviera en mejores condiciones con lo que había y en esas condiciones era difícil. Nos propusimos lograr que se construyera esta escuela así que agradecemos especialmente al gobernador Axel Kicillof, al ministro Sileoni y a todas las autoridades de la provincia que trabajan en Moreno. Las escuelas y la comunidad educativa son la centralidad” aseguró la intendenta. “Hay algo muy lindo que está pasando que es que desde el gobierno de Néstor y Cristina se creó el fondo de financiamiento educativo, un dinero que llegaba al municipio para arreglar las escuelas pero que se gastaba en otra cosa y ahora gastamos el 100% en las escuelas”, destacó. “Lo de Sandra y Rubén no tiene que ocurrir nunca más. Le debemos a ellos principalmente, tener la escuela linda y ver la felicidad de los chicos”, afirmó. Por su parte, Marta Miola, directora de la Escuela dijo que: “Lo que más me conmueve es que cuando se incendió la escuela estábamos tratando de recolectar todo lo que nos quedaba y una de esas cosas fue el escudo y el nombre que lo recuperamos, lo pintaron y lo pusieron. Sin palabras de agradecimiento a la gestión pública que hizo posible este sueño que todos estábamos esperando. La comunidad se merece una escuela nueva porque la escuela es de la comunidad y es lo que la comunidad se merece.” Gustavo Coppes, jefe regional de educación, remarcó: “Da la sensación que en la Escuela N°57 convergen todas las dificultades y todas las posibilidades que tuvimos para poder crecer. Aquí hubo un hecho terrible hace siete años cuando se incendió la escuela, hubo un Estado ausente durante cuatro años, pero desde hace tres años hay un Estado provincial y municipal que trabajan codo a codo con consejos escolares, infraestructura, supervisores, docentes, las organizaciones sindicales, con el Municipio y con su intendenta para que este sueño de tener una escuela propia y digna para todos se concrete. Esto es la muestra de todo el trabajo articulado y de toda la inversión que tanto el gobierno de Axel Kicillof como de la intendenta Mariel Fernández están llevando para que nuestras comunidades tengan la mejor educación posible.” Del acto participaron la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Cynthia Muñoz; la asesora de la Dirección General provincial de Educación Inicial, Graciela Merino; la jefa distrital Karina Ramírez; la presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán; concejalas y concejales; consejeras y consejeros escolares; y representantes de gremios y sindicatos.

