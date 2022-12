Inauguraron el nuevo edificio del Jardín 934 del barrio Casasco de Moreno Sur

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, inauguraron durante la mañana de este miércoles 7 de diciembre el edificio del Jardín de Infantes N°934 del barrio Lomas de Casasco en la localidad Moreno Sur. A partir de una inversión de más de $88,2 millones, se construyeron las nuevas instalaciones del jardín que ya se encuentra en funcionamiento y cuenta con capacidad para 240 chicas y chicos en dos turnos. El nuevo espacio educativo consta de 3 oficinas equipadas para el equipo docente, un aula de usos múltiples, patio con juegos; salas de 3, 4 y 5 años, y una sala integral multiedad para niños y niñas de 4 y 5 años, equipadas con los mobiliarios y materiales correspondientes. “Estamos muy felices de poder estar hoy acá, inaugurando este jardín que es una obra por la que la comunidad estuvo esperando tanto tiempo. Es una alegría muy grande que los niños y niñas puedan formarse en este lugar con mucha dignidad, con todo lo que necesitan no solo los y las alumnas, sino también todo el equipo docente y auxiliares”, expresó la intendenta municipal. Por su parte, Kicillof destacó que “no pensamos los jardines de infantes como un espacio al que únicamente se viene a jugar, sino como un ámbito de educación inicial al que los chicos y las chicas también vienen a aprender”. “Todos los bonaerenses tienen derecho a la educación desde los primeros años: no importa dónde vivan, merecen además edificios escolares dignos y de calidad”, agregó. “Esta inauguración no es un hecho aislado que sucede en Moreno, es parte de una política pública que se lleva adelante en toda la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el gobernador y añadió: “Después de una etapa de cuatro años de promesas incumplidas, no estamos aquí para poner excusas: a poco de cumplir 3 años de gestión, este es el edificio escolar número 124 que hemos inaugurado”. En tanto, Sileoni subrayó que “estamos muy orgullosos del sistema educativo bonaerense, por eso seguimos trabajando en todo lo que todavía falta para que todas las escuelas tengan la misma dignidad que este edificio”. “Vamos a seguir transitando por este camino, conscientes de que la educación inicial ha tomado un carácter decisivo en la apuesta por garantizar una sociedad más justa y democrática”, indicó. De esta manera, el Gobierno municipal, provincial y nacional trabajan en pos de mejorar las condiciones y garantizar herramientas de calidad en las instituciones donde estudian y trabajan las vecinas y vecinos morenenses. Nuevo Parque Industrial en Moreno Durante la visita a Moreno, el gobernador Kicillof acompañado por la intendenta Fernández, y el ministro provincial de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, entregaron el decreto de creación del Parque Industrial Privado R25 “PIR25” de La Reja, a su presidente, Jorge Fernández Méndez. Estará orientado a la radicación de pequeñas y medianas empresas dedicadas a actividades de servicios, depósitos y logística, entre otras. Ahora que cuenta con el decreto, se podrán lotear los terrenos para continuar con la venta de parcelas. Este nuevo Parque forma parte de los 12 que hay en Moreno, convirtiéndolo así en uno de los Municipios con Parques Industriales de la Provincia. Participaron de las actividades el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el ministro de Trabajo, Walter Correa; el jefe de gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza; la subsecretaria de Industrias, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la directora provincial de Educación Inicial, Patricia Redondo; la secretaria de Cultura, Educación y Deportes de Moreno, Cynthia Muñoz y otras autoridades municipales; y el titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Guede.