Inauguraron el puente vehicular sobrenivel «Héroes de Malvinas» en el centro de Moreno

La nueva obra conecta distintas zonas del Municipio y mejorará la frecuencia ferroviaria y la seguridad vial. Se inauguró el nuevo puente modular sobre la traza del Ferrocarril Sarmiento con la presencia de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el ministro de Transporte de la Provincia, Alexis Guerrera; el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana y el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura y Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci, entre otras autoridades. El nuevo puente, llamado «Héroes de Malvinas» en homenaje a los ex combatientes a 40 años de la gesta, tiene una única dirección, para cruzar desde el lado norte a sur, por las calles Uruguay y Asseff. Además, permite mejorar la frecuencia ferroviaria de la línea Sarmiento, evitar siniestros y aumentar la seguridad para los autos que transitan de un lado a otro de la traza. Fue instalado por Trenes Argentinos Operaciones y producido por Tandanor, empresa dependiente del Ministerio de Defensa que estuvo representada en el acto por su ministro Jorge Taiana. En paralelo a la construcción del puente, el Municipio de Moreno realizó obras complementarias: desde la secretaría de Obras y Servicios Públicos, se pavimentaron las calles aledañas y se forestó la zona del puente; mientras que desde la Secretaría de Tránsito se realizaron las demarcaciones y señalamientos correspondientes. «Es una enorme alegría inaugurar este puente vehicular ubicado estratégicamente para conectar distintas zonas, mejorar la circulación y volver a utilizar este cruce vehicular después de tantos años», afirmó la jefa comunal y enfatizó: «La articulación con el Estado provincial y nacional es fundamental para que este proyecto sea realidad y así poder mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos». «A 40 años de la gesta de Malvinas, hemos decidido junto con el Concejo Deliberante y los Ministerios correspondientes, homenajear a nuestros héroes con el nombre de este puente», destacó Fernández. A su turno, Sergio Massa expuso que «el puente nos une, hoy une a dos rincones de Moreno. La tarea que tenemos hoy como gobierno es unir a los argentinos, invirtiendo en unir, en construir. Esta muestra del trabajo en equipo de un municipio, una provincia, empresas del Estado nacional y ministerios es la demostración de que unidos y trabajando juntos, sin mezquindades, podemos cumplir con ese sueño y ese compromiso que asumimos de volver a poner entre todos a la Argentina de pie”. El ministro Alexis Guerrera expresó: “Estamos avanzando poco a poco en recuperar algo que nunca tuvimos que haber perdido: el medio de transporte de conectividad de las personas y de la carga del ferrocarril. Es lo que nos pide el presidente y acompaña Sergio Massa desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Estoy seguro que todo el pueblo argentino espera que cumplamos con ese cometido”. Por su parte, el ministro de Defensa Jorge Taiana, señaló: “Esto también muestra que las empresas del Estado tienen capacidad de asociarse con las empresas privadas y hacer redes de empresas pequeñas y medianas y potenciarse mutuamente. El sistema de producción para la defensa tiene una cobertura amplia y no se limita al elemento militar específico, y muestra las capacidades de nuestro país para producir con desarrollo y calidad”. A su vez, el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura y Operaciones, Martín Marinucci, declaró: “Hoy esta obra es una realidad y tiene que ver con generar una unión entre el norte y sur y Moreno, dar mejor movilidad a los vecinos que tienen que cruzar a la zona sur de manera segura y ágil. Evitando accidentes, aumentando frecuencias. Ir cambiando puentes por barreras”. También estuvieron presentes: el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio; el presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), Damián Contreras; el presidente de la Unión de ex Combatientes de Islas Malvinas de Moreno, Gustavo Fernández, junto a ex combatientes y veteranos de Malvinas; la secretaria municipal de Obras y Servicios Públicos, María Giménez; el secretario municipal de Tránsito y Transporte, Martin Fraiz; y otras autoridades municipales, provinciales y nacionales. El nuevo puente fue construido por la empresa estatal Tandanor, tiene 160 metros de extensión y como beneficios principales representa el incremento de la velocidad de circulación de los trenes, la mejora de la seguridad vial, la fluidez del tránsito vehicular, y la integración social y económica de zonas divididas por las vías del ferrocarril, mientras que se estima que beneficiará a más de 1.000 vehículos que circulan en la zona por día.

