Incidentes en los festejos por el mundial en Francisco Álvarez: Dos heridos graves

El hecho se produjo durante la tarde del domingo, luego que la selección argentina obtuviera la copa del mundo. Por motivos desconocidos comenzó una gresca, que terminó con dos jóvenes hombres heridos. Uno de ellos de arma blanca y el otro, más grave, de arma de fuego. Fueron trasladados al hospital Mariano y Luciano de la Vega en un móvil policial y el otro en un auto particular, debido a la demora del SAME. El suceso se produjo en la Plaza de la Libertad, en pleno centro de Francisco Álvarez, frente a la comisaría y a la estación ferroviaria de la localidad. Ambos están estabilizados y el lesionado por los disparos es quién está en una situación más delicada. En la causa por “Homicidio agravado en grado de tentativa” interviene la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. No hay detenidos.