Incluidos Moreno y General Rodríguez: A partir del lunes, se levanta el confinamiento estricto en el AMBA

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos, Carlos Bianco, anunció que no habrá cambios en la planificación y que el lunes 31 de mayo se retoman las actividades habilitadas previas al decreto que marcó el confinamiento estricto el pasado sábado 22 de mayo, con la salvedad del fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio. Por lo tanto, la semana entrante nuevamente se podrá circular sin tramitar permiso alguno entre las 6 y las 20 horas y los comercios no esenciales abrirán sus puertas con los protocolos correspondientes. Moreno y General Rodríguez continúan en fase 2.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana en la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, anunció que no está prevista la extensión del confinamiento estricto que rige hasta el domingo 30 de mayo inclusive y que a partir del lunes 31 de mayo rige el sistema de fases previo. En el contacto con la prensa estuvo acompañado por el ministro de Salud, Daniel Gollán.

Bianco afirmó que “todos los comercios van a poder abrir, todos los restaurantes van a poder abrir, todos los bares van a poder abrir con algunas limitaciones y medidas de cuidado que tienen que ver con cada una de las fases”. A su vez, remarcó que “Los comercios, salvo entre las 19 y las 06, están habilitados todos. Tendrán que atender desde la puerta, con excepción de los que son esenciales. Será con los protocolos que ya conocemos y con los aforos establecidos”.

Por lo tanto, la circulación de personas será libre de 6 a 20 horas, las clases seguirán dictándose a distancia y el transporte público está habilitado para esenciales y autorizados. De acuerdo al DNU de presidencia, el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se volverá al confinamiento estricto. La medida del ejecutivo nacional tiene vigencia hasta el viernes 11 de junio.

Además, el jefe de Gabinete expuso la situación del esquema de fases en la provincia: 121 municipios se encuentran en fase 2, 13 en fase 3 y uno en fase 4. Con respecto a las medidas adoptadas, Carlos Bianco afirmó: “El Gobernador dio la clara instrucción de que cuando aumentan los casos hay que controlar la circulación para evitar muertes”. En este sentido, sostuvo que el Gobierno provincial está haciendo controles intermitentes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con otras jurisdicciones, y señaló que “hubo una caída muy importante de la circulación, que era el objetivo del Gobierno nacional, el provincial y los municipales. En la zona del AMBA, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo una caída del 53% en el flujo de pasajeros de colectivos y de un 57% en los trenes”. “Las medidas de restricción a la circulación que se implementaron dieron un resultado excelente, lo que necesitamos ahora es ver esa disminución reflejada en los números de contagios”, agregó Bianco. Moreno y General Rodríguez están en fase 2.

Finalmente, el Jefe de Gabinete afirmó: “Tenemos que hacer un esfuerzo más mientras avanzamos con nuestro compromiso de vacunar a todo vapor. Estamos incrementando la capacidad de nuestros vacunatorios y estamos muy cerca de poder dar una respuesta definitiva a la pandemia, por eso les pedimos un esfuerzo más a las y los bonaerenses. Sabemos que desde el comienzo de la pandemia el pueblo bonaerense fue un ejemplo de comportamiento en el marco de esta enfermedad tan grave y tan contagiosa como el COVID-19. Sigamos siendo solidarios mientras avanzamos con el plan de vacunación”.