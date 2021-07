Información sobre el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es de suma importancia ya que permite acceder a una cobertura integral de prestaciones de rehabilitación, medicación y ortesis que la persona necesite debido a su patología; así como al pase de transporte, la Asignación por hijo por discapacidad, escuelas especiales y el símbolo internacional de acceso. Además, facilita la realización de diferentes gestiones.

Las documentaciones necesarias para tramitar el CUD que deben presentarse son:

-El Diagnóstico Completo Original (con secuelas funcionales) expedido por médico especialista, y según la patología, se requiere una planilla complementaria. Este Diagnostico debe contemplar fecha, firma y sello del profesional que corresponda según la patología; puede ser de hospital público, obra social, privado u otro establecimiento médico; y no debe tener más de seis meses al momento de presentarse.

-Estudios Médicos Complementarios o informes de profesionales intervinientes según la patología.

-DNI / LC original y fotocopia legible, y CUIL de la persona a ser evaluada.

-En caso de que la persona tuviera obra social deberá adjuntar: carnet y fotocopia del último recibo de sueldo si el paciente trabaja, y de no ser así, del familiar que lo tenga a cargo.

-Si la persona con discapacidad es menor de edad deberá adjuntar: partida de nacimiento (original y fotocopia); DNI del padre o de la madre original y fotocopia. La misma persona que figure será quien deba acompañarlo a la junta médica el día indicado. Es importante destacar que el domicilio de ambos debe coincidir. En caso de no tener el domicilio actualizado en el DNI, deberá acreditarse mediante certificado de domicilio expedido por el Registro Civil.

Por otra parte, en caso de robo o extravío del CUD, se deberá realizar la denuncia en el Registro Civil y en segundo lugar concurrir a la Dirección de Políticas Inclusivas con la denuncia pertinente.

Para Pensiones No Contributivas por invalidez se tramita el Certificado Médico Oficial (CMO). La solicitud de la pensión se realiza exclusivamente con turno el cual se pide a través de la página web de la ANSES con clave de Seguridad Social. Además, en forma paralela deberá realizar el CMO digital en un hospital público. La Dirección de Políticas Inclusivas NO gestiona Pensiones No contributivas.

Si ya se inició una Pensión No Contributiva por Invalidez, se debe consultar el estado del expediente o por otras consultas comunicarse al 0800-555-3472 o por correo electrónico a: consultatupension@andis.gob.ar

Para más información comunicarse con la Dirección de Políticas Inclusivas de la Secretaría de Desarrollo Comunitario ubicada en Martínez Melo 353, entre Emilio Mitre y Alem; Teléfono: 0237-4600059 o vía e-mail a: dir.politicas.inclusivas@moreno.gov.ar»