Información sobre la inscripción al ciclo lectivo 2022 de la Escuela Secundaria Politécnica de la UNM

Informamos que en pocos días estaremos iniciando una INSCRIPCIÓN PROVISIONAL para el futuro sorteo de vacantes en las 2 modalidades de ingresantes para el primer año del ciclo lectivo 2022 de secundaria de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno.



Es preciso aclarar que, al igual que lo ocurrido con los ingresantes del corriente año, las circunstancias que dieron lugar a la construcción de un espacio provisorio para el funcionamiento de la Escuela continúan vigentes y, por otra parte, la situación de pandemia por COVID 19, nos obliga a prever mayores necesidades de espacios físicos para aulas y laboratorios debido a los cuidados y protocolos que deben aplicarse, todo lo cual afecta la apertura de una nueva cohorte.



Como es de público conocimiento, la UNM ha suscrito en 2020 un CONVENIO DE COOPERACIÓN con la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN a fin de facilitar el funcionamiento transitorio de la Escuela de Educación Secundaria Nº 37 de Moreno en el edificio sito en la calle Intendente Corvalán N° 210, esq. Merlo propiedad de la UNIVERSIDAD, mientras se gestiona la asignación de un predio propio y la construcción de un nuevo edificio para dicha Escuela. En forma paralela, la UNM, dispuso el inicio de actividades y funcionamiento provisorio de la ESPUNM en un sector delimitado con ingreso por la calle Av. Justo Daract N° 1.848, mediante la construcción de aulas provisorias y el aprovechamiento del edificio que ocupara la UOCRA debidamente refuncionalizado, producto del financiamiento asignado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la NACIÓN.



Pese al tiempo transcurrido y los esfuerzos realizados por todas las partes intervinientes, a la fecha no se ha materializado la asignación de un predio propio a la Escuela N° 37 y por tanto no han podido iniciarse su construcción.

Por esta razón, es que la apertura de una nueva cohorte de ingresantes de la ESPUNM en 2022 requerirá de nuevas inversiones por parte de la UNIVERSIDAD para poder contar con más aulas provisorias que así lo permitan, contemplando además, la eventual continuidad de las restricciones de uso del espacio por la situación de pandemia, con la consiguiente implementación de medidas alternativas de funcionamiento de la Escuela por medio de la educación a distancia, aulas híbridas y la organización de burbujas que refuerzan las necesidades de espacio señaladas.



Paralelamente, la UNIVERSIDAD tampoco ha tenido acceso al Edificio que actualmente ocupa la Escuela N° 37, a fin de poder iniciar las obras complementarias de ampliación que aseguren el funcionamiento de la ESPUNM, al momento de restitución del mismo.



Como consecuencia de lo expuesto, nos hallamos avocados a la adecuación del espacio transitorio delimitado y la construcción de nuevas aulas provisorias que nos permitan abrir al menos una nueva cohorte en 2022, mientras esta situación continúe vigente y no podamos acceder a las instalaciones propias de la ESPUNM.



Por todo ello, y con el compromiso de garantizar el derecho a la educación y la calidad educativa que la UNM sostiene e impulsa, informamos a todos los interesados que en breve estaremos anunciando, a través de nuestra página web, las fechas del período en que se habilitará la inscripción provisoria de ingresantes por el mismo medio y el inicio de charlas informativas y de orientación acerca de la propuesta académica de la ESPUNM.