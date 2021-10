Inscripción Ingresantes 2022 Escuela Secundaria Politécnica de la UNM

En el mes de septiembre informamos la situación en que nos hallábamos y por la que no habíamos podido habilitar la inscripción de ingresantes 2022 para la ESPUNM hasta tanto se pudieran resolver cuestiones esenciales que nos permitieran garantizar el funcionamiento de la misma.



Es por ello que, en los últimos días, las autoridades de la UNIVERSIDAD mantuvieron una reunión con la DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN de la provincia de BUENOS AIRES, a fin de tratar la consecución de los compromisos asumidos por ambas partes en el CONVENIO suscrito junto con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN a fines del 2020 y que permitió la apertura de la Escuela con sus primeros ingresantes del presente ciclo lectivo y su funcionamiento provisorio en el lugar donde actualmente se encuentra.



De dicha reunión surge que la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN no cuenta con ningún predio de la provincia ni otorgado por el Municipio para poder alojar y construir un edificio propio para la Escuela de Educación Secundaria Nº 37, la que transitoriamente funciona en el edificio que pertenece a la UNM, como consecuencia de circunstancias de público conocimiento que hemos relatado con anterioridad y que dieran lugar al citado CONVENIO, como expresión de la voluntad de las partes para la resolución de la controversia causada por las anteriores autoridades intervinientes.



Si bien, esta situación nos enfrenta a la imposibilidad de cumplir el plazo previsto en dicho CONVENIO de 2 años para la relocalización definitiva de ambas comunidades educativas, la DIRECTORA GENERAL asumió el compromiso de realizar la compra de un terreno para poder dar cumplimiento a los compromisos asumidos a la mayor brevedad posible.



Es por ello que, en previsión del mayor tiempo que demandará la resolución de esta cuestión, la UNIVERSIDAD ha replanteado el uso del espacio y la construcción de nuevas instalaciones provisorias de la ESPUNM para habilitar la inscripción de nuevos ingresantes y asegurar las condiciones adicionales que nos exige la situación de pandemia por COVID-19 para funcionar en las condiciones mínimas requeridas; todo lo cual ha implicado la aprobación de una cantidad equivalente de vacantes a la que se habilitara en 2021.



En consecuencia, se han realizado gestiones ante la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS y obtenido el refuerzo presupuestario necesario para poder realizar los trabajos de ampliación y adecuación del espacio transitorio de la ESPUNM y la construcción de nuevas aulas provisorias que nos permitan abrir al menos una nueva cohorte en 2022, mientras esta situación continúe vigente y no podamos acceder a las instalaciones propias de la misma.



Por otra parte, es oportuno manifestar que la UNM mantiene el compromiso y realiza los esfuerzos necesarios para poder lograr prontamente el inicio de las obras complementarias de ampliación de las instalaciones del edificio propio de la ESPUNM sito en Corvalán N° 210 de modo de contar con las instalaciones necesarias para su pleno funcionamiento una vez producida la relocalización de las comunidades educativas involucradas.



Es por ello que hacemos público nuestro agradecimiento a las autoridades provinciales y nacionales por su voluntad de llegar a una solución que contemple las expectativas y necesidades de ambas comunidades educativas y por su apoyo para continuar desarrollando el proyecto educativo de la UNIVERSIDAD para el partido de MORENO y que se materializa en la creación de la ESCUELA SECUNDARIA POLITÉCNICA.



En atención a todo lo expuesto, informamos que la inscripción de aspirantes para ingresar al primer año del Bachillerato en Economía y Administración y en Tecnicatura en Informática Profesional y Personal del ciclo lectivo 2022 se realizará entre el 20 de octubre de 2021 y el 19 de noviembre de 2021.



Recordamos que la inscripción se realiza exclusivamente a través de nuestra página web (http://www.esp.unm.edu.ar/) e invitamos a todos los interesados a participar de las charlas informativas y de orientación acerca de la propuesta académica de la ESPUNM que se vienen realizando en forma periódica.



En los próximos días anunciaremos le fecha del sorteo de vacantes efectivas y en reserva.