Investigadores argentinos desarrollan kit para detectar virus de Covid en mamíferos

Especialistas de Conicet, la Universidad Nacional de José C. Paz y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrollaron «Zoocovid», un kit serológico multiespecie que detecta anticuerpos contra el SARS-CoV-2 (virus del Covid) en sueros de mamíferos, tanto domésticos como silvestres.

El test fue descrito recientemente en la revista Frontiers in Veterinary Science y será presentado en el congreso de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas (IUIS, según sus siglas en inglés) como una herramienta clave para el monitoreo de reservorios del virus.

«Es muy importante tener un kit de estas características porque permite realizar un monitoreo constante de todo el ecosistema. Esto se basa en un enfoque transversal, el de una sola salud, que considera la salud de los animales, el ambiente y las personas como una sola», señaló a Télam Alejandra Capozzo, una de las líderes del desarrollo e investigadora del Conicet en el Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas (IVIT, Conicet-INTA).

Capozzo detalló que «el desarrollo que hicimos ahora fue modificar el ‘Serocovid Federal’, que es un kit multiespecie previo que habíamos diseñado y que detecta anticuerpos de cualquier tipo (IgG e IgA) y de cualquier especie, para que se aplicable a cualquier animal».

El «Serocovid-Federal», desarrollado por Capozzo, Leticia Bentancor (investigadora del Conicet en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación -Idepi- de la Unpaz) y otros colegas había sido ya validado con sueros humanos y aprobado por Anmat en enero de 2022.

Este kit es producido actualmente por Laboratorio Chaqueños S.A., adherido a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap).

Para ratificar que las modificaciones que le realizaron eran las adecuadas, las y los investigadores analizaron 634 sueros de animales domésticos y salvajes, obtenidos antes y después de iniciada la pandemia y concluyeron que el kit funciona en sueros de cualquier mamífero.

Dentro de ese muestreo analizaron sueros de 464 gatos y perros del conurbano bonaerense y recopilaron información sobre la enfermedad Covid-19 en el hogar y los estilos de vida de los animales.

El estudio reveló que los gatos se infectaron en mayor proporción que los perros y que la seroprevalencia fue de 7,1% y 1,68%, respectivamente.

«Nuestro trabajo destacó la susceptibilidad de los mamíferos al Covid-19 y la posibilidad de transmisión animal-humano y humano-animal. Por esta razón, se recomienda el cuidado y la tenencia responsable de animales de compañía y evitar el contacto durante la enfermedad para reducir la infección viral y la transmisión posterior», detalló Capozzo.

Y añadió que, no obstante, «en los animales de compañía suele no presentar mucha sintomatología; tuvimos el caso de un perro que incluso había perdido el olfato y alguno que otro con síntomas febriles, pero no pudimos asociar directamente la infección con síntomas particulares».

«Otra característica -continuó- es que la viremia, es decir la permanencia del virus en el organismo, es bastante corta en los animales; incluso si uno va a buscar virus en fluidos, saliva o en hisopados nasales es bastante complicado encontrarlo porque está por un tiempo corto y por eso son importantes los anticuerpos, porque se mantienen en circulación por largo tiempo y eso nos permite buscar los reservorios».

En este contexto, Capozzo destacó que «más allá de hacer el estudio de cómo fue la dinámica de infección en la pandemia y cuáles son los riesgos asociados a la infección por SARS-CoV-2 en animales de compañía, el objetivo principal del estudio era tener una herramienta que pudiera servir para cualquier especie y que podamos usarla para detectar reservorios del virus que puedan quedar en la naturaleza».

El nuevo desarrollo se presentará al Senasa para su aprobación y posteriormente se transferirá a una empresa nacional para su producción a gran escala.

«Este desarrollo es importante para nuestro país ya que se trata del primer kit serológico validado para animales. Esto nos permite contar con una herramienta critica para el análisis de reservorios», señaló por su parte a Télam Leticia Bentancor, investigadora del Idepi de la Universidad de José C. Paz.

Y añadió: «Además representa un hito para la Unpaz por ser uno de los primeros productos transferidos al sector productivo, realizado junto a INTA y utilizando una proteína desarrollada por el Consorcio Covid-UBA, siendo de esta manera un producto 100% nacional. Es importante destacar que todo desarrollo nacional aporta a la soberanía científico-tecnológica de nuestro país».

Los detalles de la nueva herramienta serán presentados en una disertación el próximo 28 de noviembre en el congreso de la IUIS, en la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica; esta organización representa a 60 mil especialistas en inmunología de 81 sociedades y asociaciones de Europa, América Latina, África, Asia-Oceanía, Estados Unidos y Canadá.

El estudio fue dirigido por Capozzo y Bentancor y también participaron Nancy Cardoso y Mariángeles Castillo, del IVIT; Carla Rivero, del Idepi; Florencia Mansilla, del IVIT; Florencia Pastorino, Guadalupe Piccirilli, Laura Alonso y Gustavo Martínez, del Departamento de Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; y David Di Lullo, del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo (IMSaTeD, CONICET-UNSE), en Santiago del Estero.

Télam