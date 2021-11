Jornadas de salud integral para mujeres y diversidades en plaza Buján

La Municipalidad de Moreno, junto a la Liga de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Fundación para las Mujeres Avon, realizarán jornadas de salud integral para mujeres y diversidades desde el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre, en la Plaza Buján de Paso del Rey, ubicada en la calle Justo Daract 1541, de 8 a 17 horas.

En estas jornadas se dictarán talleres y se realizaran chequeos médicos. Además, los días lunes y martes se contará con la presencia de: la ANSES; el Programa Identidad; Apoyo al Migrante; Casa Pueblo; Banco de Desarrollo Local; la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades; la Dirección General de Licencias de Conducir y la Secretaria de Cultura, Educación y Deporte.

A continuación, informamos los estudios médicos disponibles, días y horarios:

-Toma de pap: todos los días de mañana y tarde. Los turnos son limitados y por orden de llegada. Preparación: no tener relaciones sexuales 3 (tres) días antes, no estar menstruando y no colocarse óvulos.

-Ecografías ginecológicas y obstétricas. Los turnos son limitados y por orden de llegada. lunes, miércoles y jueves a las 9 horas, y los martes a las 14 horas. Preparación: para ecografías tomar 1 litro de agua, 1 hora antes del estudio.

-Extracción de Laboratorio. Se darán 10 turnos por día los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 8.30 horas. Preparación: 10 horas de ayuno y con orden médica.

-Inmunizaciones: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 15.30 horas. Completar el calendario de vacunación.

-Testeos de HIV y Sífilis: a demanda.

Asimismo, compartimos días y horarios de los talleres que se brindaran.

Taller Gestar, nacer y criar: Lunes y jueves de 14.30 a 16 horas; y los martes de 10 a 11.30 horas.

Taller de Endometriosis: Lunes de 09 a 13 horas y jueves de 13 a 16 horas.

Taller de nutrición “Pasito a pasito sumando colorcito”: Lunes y miércoles, a las 13 horas.

Taller Salud Sexual: Martes, a las 14.30 horas.

Taller prevención sobre abuso sexual en las infancias: Jueves, a las 13 horas.

Supervacunad@s (inmunización): Martes y miércoles, a las 10 horas.