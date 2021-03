¿Justicia por mano propia? Tres sujetos mataron a un joven, al que acusaron del robo de una moto

Un episodio que marca a las claras la violencia desquiciada que se vive en nuestra sociedad. Tres sujetos balearon, y dieron muerte, a un joven de 24 años al que acusaron de robar una moto este domingo. El hecho se produjo durante la tarde de este lunes en el barrio Cascallares de Moreno Sur. Todos los implicados quedaron detenidos, cuando insólitamente fueron a la Comisaría de Álvarez a denunciar la sustracción del vehículo y su recuperación.

Sobre la calle San Juan, entre San Carlos y Newton del barrio Cascallares de Moreno sur, tres sujetos balearon a un joven de 24 años. Los agresores llegaron en una camioneta VW Amarok blanca, interceptaron a la víctima que circulaba en una moto Honda Tornado Roja, le dispararon, cargaron la moto y escaparon. Toda la secuencia se produjo ante la presencia de testigos, pasadas las 18 horas. El herido fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de La Vega por un auto particular, donde falleció en el quirófano, producto de recibir un plomo en el tórax y cuatro en las piernas. Se llamaba Kevin García y las fuentes consultadas indicaron que tenía antecedentes por comercializar drogas. Con los primeros datos del hecho, intervino personal de la Comisaría 7º, ubicada en La Reja.

Simultáneamente, tres sujetos a bordo de una Amarok blanca llegaron a la seccional 6º de Moreno (Francisco Álvarez) para radicar una denuncia por robo y la recuperación de una moto Honda Tornado roja. El atraco se produjo en esa jurisdicción el día anterior. Señalaron que la encontraron abandonada gracias al rastreo satelital sobre la calle San Juan entre San Carlos y Newton.



La rápida comunicación entre las dependencias policiales hizo que quedaran detenidos. Evidentemente no sospecharon que las heridas propinadas al joven fueran mortales. Desconocían el deceso de Kevin García. Los vehículos fueron secuestrados, aunque no se incautaron armas de fuego. Los apresados tienen 29, 28 y 21 años. Uno de ellos es el dueño legal de la moto en cuestión. No trascendió si tienen antecedentes penales, aunque no cualquier vecino anda armado por la vía pública buscando elementos robados.

Quedaron imputados por Homicidio agravado. La única línea investigativa es la de justicia por mano propia. La Dra. Carina Saucedo –titular de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez- espera informes periciales para sostener las acusaciones, aunque los testimonios recabados en la causa serían contundentes. Una muestra de la locura que se vive en la sociedad.