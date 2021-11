Kicillof amplió la licencia por maternidad y paternidad para trabajadores estatales

El Gobierno bonaerense amplió la licencia por maternidad y paternidad para los trabajadores estatales, en una medida definida por las autoridades provinciales como «mejor, más equitativa y más inclusiva».

Ahora, a los 90 días que contaba la madre se le sumarán 45 días que podrá utilizar totalmente o fraccionar con el padre, quien además se ve beneficiado con una extensión de su licencia por paternidad de tres a 15 días.

«Es un régimen más moderno y lo vuelve acorde a las conquistas de la época», expuso el gobernador Axel Kicillof durante el acto que encabezó en la Casa de Gobierno provincial, junto a los ministros de Trabajo, Mara Ruiz Malec; de Salud, Nicolás Kreplak; y de las Mujeres, Estela Díaz.

La medida se efectivizó este jueves tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Trabajo bonaerense y los gremios de trabajadores estatales.

Desde el Gobierno provincial se precisó que el acuerdo sobre condiciones de trabajo que firmaron los representantes del Estado y sindicatos enrolados en las leyes 10.430 y 10.471 implica «un régimen mejor, más equitativo e inclusivo, contribuyendo a reducir las desigualdades de género y dando cuenta de los cambios culturales, sociales y económicos de los últimos tiempos».

«Estamos reunidos para consagrar nuevos derechos para los trabajadores y trabajadoras«, planteó el gobernador e indicó que «tocaba recuperar derechos perdidos».

«Es un orgullo poder hacer estas cosas en medio de las dificultades y que se haga en el marco de una paritaria, con diálogo y acuerdos», continuó el mandatario y celebró que «este cambio en el régimen de licencias es mejor, más equitativo y más inclusivo».

Sostuvo que ello «viene a visibilizar y reparar una desigualdad que había, es más moderno y lo vuelve acorde a las conquistas de la época» y remarcó: «nosotros somos funcionarios, somos militantes y somos trabajadores estatales».

«Cuando me tocó ser papá, no contaba con este derecho. No tengo planeado volver a serlo, pero los felicito por este cambio cultural. Estamos construyendo un futuro más justo», continuó el gobernador y puso de relieve los avances en las licencias para adaptación escolar, asuntos particulares y adopción.

«Significa un cambio para la vida familiar y personal y de la comunidad. Es un inmenso avance para la provincia, es moderno y novedoso», cerró.

Luego, Ruiz Malec planteó que «es un orgullo pertenecer a un gobierno que amplía derechos en cada paso que da y lo hace mediante diálogo y acuerdos».

Los principales cambios

Entre los principales cambios, la medida fija que las personas gestantes contarán con una nueva licencia por cuidado del recién nacido de 45 días, que en el caso de la madre se suma a la de 90 días con la que ya contaba.

A la vez, se podrá optar por utilizar, compartir o fraccionar con su corresponsable parental, que, además, pasará de tener una licencia de tres días a una de 15.

También se incorporarán otros cambios como licencias por adopción más extensas para lograr el fortalecimiento de los vínculos con la nueva familia. Pasará de 90 días a un período de entre 120 y 180 días, según edad la edad del niño o niña.

En tanto, para quienes adopten un niño o niña de seis a diez años podrán acceder a una licencia de 150 días corridos con goce de sueldo.

El acuerdo contempla licencias de nacimiento de niño o niña con discapacidad de hasta 180 días corridos y amplía otro tipo de licencias como por causa o asuntos particulares, que pasará de cinco a seis días.

Paralelamente, la licencia por fallecimiento del corresponsable parental pasará de dos o tres días a un período de uno a tres meses, según la edad del hijo o hija menor de edad; y a la licencia por atención de familiar enfermo se le adicionará otro período de quince días a los veinte que ya estaban estipulados; y pasará a contemplarse la licencia por adaptación escolar.

Se establecerá también una licencia por tratamiento de fertilización asistida de diez días por año.

El acuerdo posee un enfoque de equidad de género, derechos de la niñez, interseccionalidad y no discriminación, motivo por el cual se privilegiará el uso de lenguaje inclusivo, sustituyendo denominaciones que establecían diferenciaciones según el género, por ejemplo, al preferir el término «licencias parentales» por sobre licencias «por maternidad» o «por paternidad».

Convenio clave

En declaraciones a Télam, Oscar de Isasi (ATE) explicó que el convenio «es clave por varias razones: la primera tiene que ver con que estamos dándole una vuelta de tuerca a la licencias, le incorporamos la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades, la crianza compartida, rompiendo con ese concepto hegemónico de que los cuidados están en manos de las mujeres o de la disidencia feminizadas».

«Estamos muy contentos de firmar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires un nuevo régimen de licencia con equidad de género igualdad de oportunidades», completó y adelantó que el año que viene los sindicatos desean «avanzar rápidamente en lo que es una carrera administrativa que dignifique y jerarquice la tarea de los trabajadores del Estado».

Télam