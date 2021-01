Kicillof dijo que coordinó las restricciones a la nocturnidad con los intendentes y CABA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que puso las mismas restricciones a la nocturnidad que la Ciudad de Buenos Aires porque hay municipios del conurbano que limitan con la Capital Federal, y eso hace necesario aunar criterios en el AMBA para bajar los contagios de coronavirus.

Al mismo tiempo sostuvo que «hay una parte de la oposición que es penosa» con sus críticas al Gobierno y que «las medidas que proponen son todo el tiempo para que se enferme la gente».

Kicillof explicó que tomó la decisión de establecer el límite de 1 a 6 en lugar de 23 a 6 después de «hablar mucho con los municipios» y justificó la decisión explicando que el objetivo fue «estar en el misma rango que la Ciudad» de Buenos Aires.

«Tratamos de coordinar lo mejor posible, pues buena parte de nuestro conurbano -que linda con la Ciudad- iba a tener diferencias, y cualquier diferencia en este contexto es complicada», abundó el mandatario en declaraciones al programa Rayos X, de Radio 10.

En la Provincia, si bien se fijó el cierre de la actividad comercial desde la 1 y hasta las 6, no se prohibió la circulación de gente en esa franja horaria.

Consultado por esta situación, Kicillof explicó que prefirieron esa resolución antes que «poner multas más grandes» en lo que se refiere a fiestas o reuniones clandestinas.

Además, aclaró que «la Provincia no es lo mismo que nada; si nos comparamos con Uruguay somos seis veces más grande, entonces el volumen que tiene y la diversidad, la dimensión nos vino generando medidas que hay que tomar con mucha complejidad y consenso también entre todas las autoridades, porque la verdad yo puedo dictaminar algo que si no se va a cumplir o no estamos preparados no serviría», sentenció Kicillof.

En ese contexto, el gobernador advirtió que hoy «la dinámica es de crecimiento muy fuerte de los contagios, sea por la causa que sea, y el modo de contagio está comprobado que es por contacto. Con lo cual la forma de evitarlo es reducir los contactos, generar las medidas de cuidado que conocemos. La verdad que por ahora no hay más que eso».

«Obviamente, mezclado con cosas fundamentales, como la llegada de la vacuna; acá en Buenos Aires nosotros ya tenemos más o menos 40 mil vacunados, está creciendo muy rápido la vacunación con las primeras dosis» remarcó.

«En los próximos días estaríamos recibiendo probablemente un embarque de China y también seguramente el segundo lote de vacunas (Sputnik V) y lo que hay que hacer es acelerar la vacunación», dijo Kicillof.

«Mi llamado a la sociedad sería ‘no nos contagiemos antes de vacuna'», sentenció Kicillof en un mensaje directo a la población.

«A medida que vayamos viendo como evoluciona se irán flexibilizando las restricciones. Este es un juego delicado entre decisiones, cumplimientos, concientización y también, lamento decirlo, miedo», explicó.

Kicillof sostuvo que «se le perdió el miedo a la enfermedad producto en parte de que los contactos bajaron, y es lógico que así suceda; parecía que se estaba extinguiendo o bajando muy fuerte».

«Pero ahora que están subiendo hay que volver a, no sé si querés llamarlo miedo, respeto o lo que sea, pero también es un factor que hay que tener en cuenta porque si no se percibe el peligro real e inminente que hay, también las medidas parecen extemporáneas o forzadas», advirtió.

Además criticó la postura de la oposición ante las medidas adoptadas por el Gobierno. Consideró que «hay una parte de la oposición que ya es penosa. Pasaron de decir ‘Alberto va a tomar medidas tremendas’ a decir que ‘Alberto no tomó medidas’. Es muy difícil».

Sobre las propuestas que plantea la oposición, Kicillof sostuvo que «las medidas que proponen son todo el tiempo para que se enferme la gente. Nosotros tenemos que tomar las medidas que hay que tomar, empezando por defender la salud y la vida. Estamos tomando las medidas con seriedad y responsabilidad».

«Lo que pasó y lo que está pasando con el coronavirus es bastante perturbador. En Europa y en Estados Unidos no esperaban una segunda ola, menos de esta magnitud. El crecimiento fuerte de casos en el hemisferio Norte estaba mayormente asociada a la temperatura», sostuvo el mandatario.

«Se nos adelantaron mucho los pronósticos. Lo que sabemos es que los contagios provienen del contacto y la circulación. Lo que más contagia es la presencia en los lugares cerrados. Pero esperemos que de nuevo mejoremos el nivel de cuidado y las medidas de prevención, para que baje el nivel de contagio lo antes posible», se esperanzó.

Detalló que «en el Conurbano llegamos a tener a principio de septiembre 5.300 casos y hará un mes bajó a 1.300. Ya la semana pasada estábamos en casi 4.000. La forma de evitar el contagio es reducir el contacto»,

Acerca del inicio de clases de este año dijo que «estamos trabajando para que las cosas se puedan hacer. Mi intención es que siga la temporada y haya comienzo de clases presenciales. Pero dependerá de la situación epidemiológica».

Télam