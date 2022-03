Kicillof: “En los próximos dos años todos los esfuerzos estarán orientados a reparar, reconstruir y transformar la Provincia”

150° APERTURA DE SESIONES LEGISLATIVAS

“Estamos en un momento de quiebre: venimos de seis años de crisis, de pérdidas, que tienen que ser superados por seis años de recuperación, de reparación y de transformación”, destacó esta tarde el gobernador Axel Kicillof, al encabezar la 150° apertura de sesiones de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, junto a la vicegobernadora, Verónica Magario; y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín.



Kicillof subrayó que “dos años y tres meses atrás asumimos el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el mandato de revertir cuatro años de ajuste, abandono y deterioro”. “La situación económica era muy frágil y cuando empezábamos a revertir la inercia de ajuste y desinversión, el mundo y nuestra Provincia fueron invadidos por una pandemia que nos cambió la vida”, señaló. “Llevando a cabo la inversión sanitaria más grande de la historia, y gracias a la responsabilidad y solidaridad de nuestro pueblo, pudimos evitar un colapso sanitario”, detalló.



Asimismo, enfatizó que “pusimos en marcha el plan de vacunación público y gratuito más grande de nuestra historia, que nos ha permitido empezar a superar la crisis y, sobre todo, empezar a recuperar los encuentros, los abrazos, las sonrisas y los derechos que la pandemia nos había quitado”. “Hoy estamos en el principio de un capítulo diferente, en el que podemos cerrar esta etapa de emergencia y relanzar la gestión para un tiempo que será mucho mejor para todos y todas”, dijo. “Por ello, durante los próximos dos años de nuestro gobierno, todos los recursos y esfuerzos estarán orientados a reparar, reconstruir y transformar la Provincia”, explicó el Gobernador.



En ese sentido, destacó la aprobación del presupuesto y la ley impositiva, que “serán dos herramientas con las que vamos a seguir trabajando en los principios que orientan a nuestra gestión en materia económica, productiva y social”. “La actividad económica provincial presentó en 2021 un crecimiento del 10% en relación con el año anterior, impulsado principalmente por la industria manufacturera y por la actividad de la construcción”, remarcó y subrayó: “Esta recuperación no hubiese sucedido sin la participación de un Estado presente y un gobierno que acompaña a todos los sectores para proteger el trabajo y la producción bonaerense con una batería de políticas y créditos, mayor inversión pública, recuperación salarial y menos servicios de deuda”.

“Para generar un impacto positivo sobre la actividad económica y el empleo, promovimos la obra pública como un resorte fundamental para poner en marcha la producción en nuestra Provincia”, sostuvo el Gobernador, al tiempo que hizo hincapié en que “el Banco Provincia recuperó su rol histórico destinando recursos desde 2020 a febrero de 2022 por alrededor de $390.000 millones para el financiamiento de los sectores productivos a tasas preferenciales”.

“Llegamos al gobierno con la convicción de construir una Provincia con más trabajo y menos deuda; con más producción y menos especulación; con más solidaridad y menos privilegios para unos pocos”, enfatizó al explicar los resultados de la reestructuración de deuda en moneda extranjera, que obtuvo el año pasado una aceptación del 98%, alcanzando el canje de 7.000 millones de dólares y generando un ahorro en materia de servicios de deuda de aproximadamente US$ 4.260 millones en el período 2020-2023.

A continuación, el mandatario bonaerense sostuvo que “esta temporada récord, la mejor de los últimos diez años, es el principio de una nueva etapa de recuperación y crecimiento”. “No ha sido fruto de la casualidad: se comenzó a trabajar en la planificación estratégica junto con el Gobierno Nacional y los municipios turísticos de nuestra Provincia desde mitad de 2021, con distintas políticas que permitieron asegurar la afluencia turística, el descanso, el entretenimiento y la tranquilidad en todos nuestros destinos turísticos”, agregó.

Por otra parte, se refirió al comienzo del ciclo lectivo 2022 con presencialidad plena: “Volver a las aulas sin riesgo ni tantos condicionamientos es una de las mejores noticias que podemos tener y una señal de que estamos empezando un año muy diferente a los últimos dos”. Hoy 5,2 millones de alumnos y alumnas tuvieron su primer día de clases en 19.500 escuelas de toda la Provincia, fruto también del acuerdo paritario que permitió el inicio sin inconvenientes del ciclo lectivo por tercer año consecutivo.

“La educación fue, es y será una prioridad absoluta para nuestra gestión de gobierno. De hecho, el primer programa que lanzamos allá por enero de 2020 fue “Escuelas a la Obra”, que tuvo la finalidad de poner en condiciones a todos los establecimientos educativos de la Provincia”, resaltó Kicillof. A la fecha, ya se finalizaron 3.558 obras de refacción y ampliación en escuelas.

En torno a la coparticipación, el Gobernador indicó que “en septiembre de 2020, el Gobierno Nacional destinó recursos para la creación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que fue un paso en la dirección correcta pero que no alcanza para solucionar los déficits estructurales de la Provincia”. “Contamos con un Presidente que comprende esta situación y continuaremos trabajando para resolver estas inequidades históricas, profundizando el debate sobre el esquema de coparticipación”, puntualizó.

En términos de seguridad, explicó que “hemos puesto en marcha una inversión histórica para fortalecer a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. “Vamos a persistir en la estrategia de transformación en materia de seguridad basada en el fortalecimiento de la capacidad operativa policial; el desarrollo de la tecnología, la logística, la infraestructura; y la profesionalización de la Policía y de todos los actores del sistema de seguridad”, sintetizó.

Programa 6×6 para el crecimiento y la transformación de la Provincia

“Hemos lanzado el programa 6×6, un ambicioso plan a través del cual les daremos a la Provincia y a los bonaerenses una hoja de ruta y una planificación de políticas públicas que aseguren una profunda transformación, orientada a generar mayores niveles de desarrollo, inclusión, e integración”, dijo Kicillof.

En sus principales ejes, el plan prevé inversiones para la pavimentación e iluminación integral en el conurbano bonaerense; la reparación de las escuelas, hospitales, Registros de las Personas y construcción de Casas de la Provincia en los distritos; la implementación del programa de Integración Provincial, Arraigo y Desarrollo Agrario; la puesta en marcha de un plan integral de Seguridad que permita duplicar los efectivos policiales; el relanzamiento del IOMA con inversión en infraestructura y mejores prestaciones; el desarrollo de la aplicación “Mi PBA” para integrar a todos los canales digitales y facilitar el acceso; la digitalización y formación laboral de los jóvenes, con el otorgamiento de computadoras a estudiantes del nivel secundario; el fomento del turismo en toda la Provincia durante todo el año; la ejecución de un programa de desarrollo productivo y tecnológico bonaerense; y la garantía del ejercicio del derecho social a una educación de calidad desde los tres años hasta la finalización del nivel secundario.

“Pese a la satisfacción que nos causan los signos de recuperación, sabemos que aún falta mucho por hacer”, señaló el Gobernador, en tanto que valoró que “en este marco, cobra importancia la negociación del Gobierno Nacional con el FMI que busca evitar una catástrofe y atenuar las lamentables consecuencias de un préstamo que fue solicitado y concedido de manera igualmente irresponsable e irregular”.

“Quiero enviar un claro mensaje a los bonaerenses: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tiene que ahogar el crecimiento ni la recuperación que estamos empezando a transitar”, remarcó. “Hoy me comprometo a que en la Provincia de Buenos Aires los próximos 6 años serán años de recuperación y mayor desarrollo, con un Gobierno trabajando por una vida más digna, justa y feliz para todos”, afirmó.

En base a los lineamientos del programa 6×6, Kicillof anunció el incremento del número de beneficiarios del boleto estudiantil para incorporar a más estudiantes del conurbano y el interior de la Provincia, pasando de 300.000 beneficiarios a más de 500.000 entre universitarios y estudiantes de profesorados; y la puesta en marcha del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria Bonaerense (FFIPBA) por un total de $2.000 millones, financiado por el Ministerio de Transporte de la Nación para obras de infraestructura portuaria, logística y tecnológica en los puertos públicos de la Provincia.

Además, presentó la implementación del Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense para dar continuidad a la entrega de módulos alimentarios especiales en establecimientos educativos, asegurando el acceso a la seguridad alimentaria para más de 2 millones de chicos y chicas.

Por otro lado, aseguró que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para transferir al Gobierno de la Provincia la titularidad de las tres compañías de seguros del Grupo Provincia, dando fin al último requisito normativo del “Plan de Encuadramiento y Regularización” con el Banco Central de la República Argentina, que limita la actividad del Banco Provincia desde la crisis de 2001. Asimismo, anunció la puesta en funcionamiento de la Cuenta DNI 13/17, que permitirá a los jóvenes de entre 13 y 17 años abrir cajas de ahorro y realizar todas las operaciones desde su celular.

“El objetivo de nuestro gobierno es el objetivo y la responsabilidad de todos: generar un Estado más cercano, que cuide, proteja y promueva una vida mejor para todos y todas, independientemente del rincón de la Provincia donde elijan vivir”, expresó Kicillof y concluyó: “Vamos a superar esta crisis y vamos a asegurar la justicia social a través de la misma receta con la que nos defendimos de la pandemia: con un Estado presente, un gobierno protector y un pueblo solidario”.

Estuvieron presentes ministros y ministras del Gabinete provincial; legisladores nacionales y provinciales; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto; autoridades de la Suprema Corte de Justicia; representantes gremiales y de Cámaras Industriales; intendentas e intendentes bonaerenses.