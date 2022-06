Kicillof y Filmus firmaron convenios para fortalecer los espacios de investigación y desarrollo tecnológico de la Provincia

Los acuerdos incluyen financiamiento para poner en marcha el Sistema de Telemedicina bonaerense y fortalecer el laboratorio de estudios ambientales. El gobernador Axel Kicillof encabezó esta tarde junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, un acto en el que se suscribieron nuevos convenios de cooperación destinados a fortalecer las capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico de la provincia de Buenos Aires. Estuvieron presentes los ministros bonaerenses de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Salud, Nicolás Kreplak; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; y el subsecretario de Coordinación Institucional de la cartera nacional, Pablo Nuñez.

Los proyectos incluyen financiamiento para la puesta en marcha del Sistema de Telemedicina del Ministerio de Salud, una iniciativa para brindar atención virtual que llevará a cabo la Fundación Sadosky; y la creación de un nuevo Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales del Ministerio de Ambiente, que sumará equipamiento e infraestructura para fortalecer las tareas de diagnóstico y monitoreo.

En ese marco, Kicillof destacó: “Después de cuatro años de retrocesos en el terreno de la ciencia y la tecnología, era fundamental alcanzar una mayor articulación entre el Gobierno de la Provincia, las universidades y los centros de investigación”. “Tenemos el desafío de construir un vínculo fuerte y permanente porque detrás de los grandes avances siempre ha habido políticas públicas”, sostuvo y agregó: “El Estado tiene un papel central para impulsar los desarrollos que generen una industria más productiva, soberanía para nuestro país y una vida mejor para nuestro pueblo”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “las universidades son instituciones autónomas en aspectos financieros y gubernamentales, pero no pueden tener autonomía respecto de las necesidades de nuestro pueblo”. “Junto al Gobierno Nacional, estamos invirtiendo 20 mil millones de pesos en programas que le van a cambiar la vida a la provincia de Buenos Aires”, expresó.

Por su parte, Filmus subrayó que la ciencia y la tecnología nacionales “son fundamentales para transformar los procesos productivos y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, pero no todos los modelos de país tienen la misma mirada”. “Nosotros creemos en un modelo con un desarrollo propio de ciencia y tecnología con una inversión en investigación orientada a transformar el modelo productivo en un modelo poderosamente industrial, que nos permita terminar con las crisis cíclicas por dependencia del precio internacional de los productos primarios”, añadió.

“Estamos presentando una serie de proyectos y programas que se desarrollan desde la Nación y la Provincia para poner a la ciencia y la tecnología al servicio de las necesidades de los bonaerenses y nuestro sistema productivo”, expresó Costa y agregó: “Encontramos un sector desfinanciado, sin programas relevantes ni vínculo con los actores del sistema, y lo transformamos en un espacio de políticas productivas y de articulación con los municipios para fortalecer la producción a nivel local”.

Respecto al convenio que suscribió el Ministerio de Salud, Kreplak indicó que “a partir de la pandemia, apuntalamos el seguimiento de la atención y el cuidado de nuestro pueblo con herramientas tecnológicas de telemedicina”, al tiempo que valoró que “hoy estamos dando un paso más para lograr que las distancias no sean una barrera que impida el acceso a la salud”.

Por otro lado, Vilar subrayó que “el laboratorio de estudios ambientales es una herramienta que nos permite analizar la situación del agua, la tierra y el aire de nuestra Provincia para poder diagnosticar y generar así mejores políticas públicas”. “Ahora va a sumar equipamiento tecnológico de última generación y se va a fortalecer para multiplicar por cinco su capacidad de ejecución y análisis”, señaló.

Asimismo, se firmaron las cartas de intención para la construcción de nuevos ámbitos de investigación en distintos municipios: el Centro de Robótica, Automatización y Sensores de Baradero; Quilmes Tec –incubadora de empresas y espacio de divulgación en los predios de UNQ e IMPA-; los polos tecnológicos de Berazategui, Tres Arroyos y General Madariaga; y el Laboratorio Biociencias de la Universidad Nacional de José C. Paz.

En tanto, Nuñez repasó los principales proyectos que “forman parte de una agenda compleja, potente e interinstitucional junto a organizaciones científicas y los municipios”. “Buscamos profundizar la articulación y tener impacto en los sectores estratégicos que la Provincia define como áreas fundamentales para el desarrollo”, dijo.

La provincia de Buenos Aires cuenta con más del 30% de la inversión pública y privada en I+D que se lleva a cabo en la Argentina.

“No nos olvidemos del daño que se hizo al interrumpir estos avances durante cuatro años. Estas son inversiones de mediano y largo plazo, pero cuando se vean sus frutos se sabrá que se volvió a impulsar la ciencia y la tecnología”, concluyó Kicillof.

Participaron la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los jefes comunales de Baradero, Esteban Sanzio; de Berazategui, Juan José Mussi; de General Madariaga, Esteban Santoro; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; y de Tres Arroyos, Carlos Sánchez; el presidente del directorio de Y-TEC, Roberto Salvarezza; el administrador general de la Dirección de Vialidad de la Provincia, Hernán Y Zurieta; la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; los directores provinciales de Desarrollo Territorial y Pymes, Ariel Aguilar, y de Vinculación y Transferencia en el CIC, Juan Brardinelli; y autoridades de universidades y centros de estudio.