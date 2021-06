La Asamblea Universitaria eligió a las nuevas autoridades para el próximo Gobierno Autónomo de la UNM

Este viernes 11 de junio, la UNM llevó adelante su III Asamblea Universitaria, con la participación de toda la comunidad universitaria: docentes, nodocentes y estudiantes. En total, fue conformada por 48 representantes titulares del estamento docente, 24 del estamento estudiantil y 1 de los trabajadores nodocentes. Esta jornada, trascendental para la vida institucional y democrática de la Universidad, fue la encargada de elegir al Rector y Vicerrector para el próximo Gobierno Universitario, que asume este lunes 14 de junio, por un período de 4 años. De este modo, la Asamblea reeligió al Rector Lic. Hugo Andrade como autoridad para conducir el próximo periodo de Gobierno y al Lic. Alejandro Robba como Vicerrector. En esta ocasión, además de elegir al Rector y Vice, la Asamblea aprobó la modificación del periodo del mandato del próximo gobierno universitario. Hasta ahora, los mandatos finalizaban el 13 de junio, y a partir de este 3° Gobierno Universitario finalizaran el 21 de noviembre. De esta forma, los próximos mandatos iniciarán cada 4 años, los 22 de noviembre. Esta fecha constituye un día muy significativo para todo el sistema universitario argentino, por ser el Día de la Gratuidad Universitaria, ya que conmemora el decreto presidencial que eliminó el pago de aranceles en las universidades, en el año 1949. La finalidad de esta iniciativa apuntó a favorecer un mayor plazo para el desarrollo del calendario electoral y alentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria. El desarrollo de la Asamblea La Asamblea fue desarrollada de manera bimodal, al igual que el proceso eleccionario previo, con la participación de algunos asambleítas de manera presencial y el resto de manera remota. De este modo, y en cumplimiento de una serie de medidas y recomendaciones dispuestas por las autoridades sanitarias y universitarias, estuvieron presentes en el recinto 35 representantes y otros 38 participaron a través de una plataforma de videoconferencia. Además, el acto fue transmitido a toda la comunidad en directo por la radio universitaria “Ciudad UNM Radio 88.7” y el canal de YouTube oficial de la UNM (Ciudad UNM). La jornada contó con una amplia participación de oradores y gran cantidad de público que siguió la transmisión por los medios de la Universidad. La palabra de las autoridades El Rector reelecto Hugo Andrade expresó al momento de agradecer el apoyo y aceptar un nuevo mandato de gobierno: “Conformamos un nuevo cogobierno un conjunto de docentes, estudiantes y no docentes que desde distintas pertenencias e ideologías políticas, nos encontramos unidos por un objetivo común: la defensa irrestricta de los principios de una universidad pública, autónoma, gratuita y cogobernada y la construcción de esta Universidad Nacional como expresión de la educación superior como un derecho humano. No nos vanagloriamos del valor de la pluralidad de ideas per se ni del ejercicio de la diferencia. No hacemos culto del debate estéril en la torre de marfil de la autonomía universitaria, sino en función de los objetivos que cuidadosamente planificamos en conjunto y con sustento en planes estratégicos más ambiciosos que impulsamos, orientados en el rol que aspiramos tenga nuestra Universidad en el lugar donde debe asumir su responsabilidad y función. Lo que nos conforma no es de dónde venimos o los colectivos que en otros ámbitos universitarios o no, nos unen, ni una profesión iluminada sobre otras que en conjunto hacemos la UNM, sino lo que queremos construir juntos como proyecto universitario en estas aulas y en este lugar”. En referencia a las aspiraciones del nuevo gobierno que inicia, dijo: “Sabemos de la naturaleza esencial y necesaria de las Universidades territoriales, como la nuestra, para producir los cambios que hacen a las necesidades del proyecto nacional para el desarrollo integral no solo de nuestro territorio, sino de todo el país. Hoy renovamos otra vez, el compromiso de hacernos responsables de la necesidad de formación superior en este territorio y teniendo como meta la formación en carreras que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional. Creemos que la etapa que inicia es la de consolidar el perfil que hemos construido en este tiempo, para terminar de amalgamar nuestra identidad como universidad conurbana. Solo por mencionar algunos ejes centrales de la etapa que comienza, que son nuestros objetivos: Conformar nuestro un modelo académico propio para el mejoramiento de nuestras carreras, la búsqueda de la excelencia y la creación de otras nuevas de pregrado, grado y posgrado, conforme lo que hemos condensado en el Plan Estratégico, destacando particularmente la concreción del Departamento y carreras del campo de la Salud y la educación a distancia. Profundizar las políticas que permitan el desarrollo de estructuras de investigación y de generación de conocimiento y transferencia de resultados, orientadas a la resolución de problemas y el desarrollo productivo y social a nivel local, regional y nacional. Estos objetivos se correlacionan con el de desarrollar la carrera docente y de docente-investigador, que es la única forma de hacer de la universidad un ámbito de generación de conocimiento y no solo de transmisión de conocimientos. En el mismo sentido, profundizar y extender los programas de incentivos a estudiantes y graduados, de modo de alentar el ingreso a la carrera docente y de investigador, y fortalecer las estrategias profesionales y de inserción laboral. Concretar los ámbitos en los que ya estamos involucrados como la creación de la BIOEMPRESA junto a otras Universidades Nacionales, la Fundación Moreno Universitaria, el Instituto Tecnológico, el Centro I+D+i junto con el Centro Universitario Pyme, y la Agencia de Noticias. Concretar una mayor articulación con otras instituciones universitarias, dentro de una estrategia de internacionalización y de intercambio estudiantil y docente, también a nivel nacional, fortalecimiento nuestras capacidades de apoyo a las movilidades. Impulsar actividades y proyectos en el campo del arte y la cultura, abriendo nuevos horizontes no solo como actividades extracurriculares sino como construcciones más ambiciosas que hagan a la conservación del patrimonio histórico cultural, y la producción y formación artística. Profundizar y mejorar nuestras capacidades de gestión, de infraestructura y fortalecimiento de nuestros recursos humanos docentes y no docentes para hacer posible los logros sustantivos que la Universidad debe garantizar como tal”. Por su parte, el Vicerrector electo compartió: “Estoy muy orgulloso de este rol que la Asamblea me ha conferido. Cuando comenzamos a escribir las Plataforma Electoral, que hoy se convierte en un Plan de Gobierno, no supuse que lo iba a llevar adelante desde el rol de vicerrector de la Universidad. Eso me da una gran responsabilidad, en términos académicos y de gestión, de llevar el día a día de la Universidad y de seguir construyendo en términos de matrícula, de docentes, del predio como ha venido creciendo en metros cuadrados construidos. Desde ese lugar el desafío más en términos más económicos es discutir por el presupuesto de la Universidad y luego ejecutarlo a partir del Plan Estratégico 2021-2026, que es lo que nos va a permitir poder transformar el sueño de toda la comunidad de Moreno en la posibilidad de que estos chicos puedan tener su lugar en la Universidad y recibirse. Porque como decimos los mejores embajadores que tenemos en la Universidad son los estudiantes, los egresados, nuestros profesionales, que nos dan prestigio como Casa de Estudios”. La participación de la comunidad universitaria Camilo Martínez, representante del estamento estudiantil, compartió: “Junto a mis compañeros de lista, trabajamos incansablemente para poder llegar a esta instancia. Compañeros con quienes tenemos en común la vocación por el trabajo y el compromiso con la Universidad y el acompañamiento a los estudiantes. Consideramos que formar parte de estas instancias de participación políticas en la Universidad son claves para el fortalecimiento de la Institución, y sobre todo nosotros para tener un rol activo como estudiantes. Estamos muy contentos con lo que se resolvió en la Asamblea. Creemos que este es el camino que tenemos que seguir como unidad universitaria. Con el esfuerzo y trabajo de los diferentes estamentos universitarios vamos a poder hacer que esta sea nuestra Universidad, donde nosotros creamos futuro, y podamos hacer un lugar mucho mejor para esta y para la siguiente generación”. Maia Klein, del estamento docente, reflexionó: “Es muy importante reconocer que, a pesar del contexto tan complicado de pandemia, se pudieron realizar las Elecciones, y también la Asamblea. Eso es algo para destacar de la organización y el esfuerzo colectivo. Así como también celebrarlo, porque en otras Casas de Estudio no se pudo lograr y debieron posponer las instancias. Este es un tiempo que nos desafía constantemente y que debemos ir aggionarnándonos al compás de la pandemia y de los números. En un principio reconocer eso. Luego por supuesto, que hay que seguir creciendo y fortaleciendo los procesos democráticos, dado que se han ido exponiendo durante el transcurso de las Elecciones, algunas demandas de algunos sectores que yo creo que no hay q silenciarlos, no hay que invisibilizar. Y que hay que tomar esas reflexiones para consolidar el próximo proceso democrático, de cara al 2025”. Por último, por parte de los trabajadores nodocentes, Laura Palomino dijo: “Para este nuevo período esperamos, en principio, poder construir en conjunto con nuestros compañeros la voz del nodocente dentro del Consejo Superior; poder participar de las decisiones políticas e importantes dentro de la Universidad. También tener esa voz dentro de las decisiones, poder establecer un vínculo de colaboración y de trabajo positivo con el Gremio, porque estamos trabajando para lo mismo. Queremos colaborar desde el lugar en el que estamos al bienestar del claustro dentro de la Universidad. Pero, fundamentalmente, al crecimiento de la Universidad sin perder de vista que trabajamos para nuestro territorio, para nuestra comunidad, y que mediamos en la posibilidad de vida y de futuro de un montón de gente que, si no estuviera este lugar acá, su vida hubiese sido absolutamente diferente”. Luego del desarrollo de la Asamblea, este lunes 14 de junio a partir de las 16 horas se llevará adelante la asunción de las nuevas autoridades electas y quedará conformado el 3° Gobierno Universitario por el periodo 14 de junio de 2021-21 de noviembre de 2025.