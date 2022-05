La Banda del Millón: Habló el jefe desde la cárcel y acusó a la DDI de «entregarle el trabajo»

El 16 de septiembre del 2016 cerca de las 14 horas, un grupo de ladrones se alzó con un botín de un millón de pesos, unos 66.000 dólares de la época. Fue una salidera, en la puerta del banco provincia de General Rodríguez y hubo tiroteo, donde fue herida levemente una persona que estaba en la vereda. Huyeron. El dinero pertenecía a una empresa avícola del partido, llamada “Qué Rico”. Con la banda cercada por la Policía, los delincuentes grabaron una serie de videos que se viralizaron a través de las redes sociales, donde acusaban a la Policía –especialmente a la DDI- y a la justicia de corrupción. “Somos delincuentes. No somos asesinos, ni violadores. Robamos bancos, robamos lo que sea. Todo lo que nos libera la Policía. Y, encima, nos quieren muertos. Estamos dispuestos a todo”, dice el líder enmascarado y muestran un arsenal además de fajos de billetes. Casi dos millones de reproducciones tiene uno de ellos en nuestro canal de Youtube. Fueron cayendo en las manos de las fuerzas de seguridad de a uno. Pero el 28 de octubre, en el ingreso a General Rodríguez desde la Autopista del Oeste la policía hizo una emboscada. A puro plomo pudo detener a los cabecillas del grupo Leonardo Mercado y Matías Milatich. Milatich, sindicado como el jefe, fue varias veces herido y milagrosamente salió vivo. Terminó internado en el hospital Vicente López y Planes y al año siguiente trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Hoy, Milatich tiene 34 años. El oriundo del barrio Rififí de Moreno Sur, está alojado en la unidad penitenciaria provincial Nº 5 de Mercedes, ya que el juicio por el robo comenzó la semana pasada. La causa está a cargo del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Mercedes, integrado por los jueces Daniel Eugenio Machain, Jorge Pablo Vieiro y Eduardo Losada y el fiscal Adrián Landini. Le endilgan, junto a sus cómplices, los delitos de “Tentativa de homicidio agravado, robo con armas de fuego, y encubrimiento agravado”. En la audiencia del lunes -que se realizan a puertas cerradas, con un gran dispositivo de seguridad-, Milatich se declaró culpable en el asalto en la puerta del banco Provincia, pero negó su participación en los demás hechos. El juicio continuará al menos hasta el lunes 30 de mayo. Se desconoce cuándo serán los alegatos y la sentencia. Desde la cárcel de Mercedes, Milatich brindó su versión a través de contacto telefónico. Denunció que el robo fue entregado por personal de la DDI, que fue obligado a realizarlo, no negó su pasado delictual, acusó a la justicia de complicidad y reveló que iban a asaltar a José López en los instantes previos que el ex funcionario kirchnerista escapara con los bolsones repletos de dólares al convento de General Rodríguez. Fuerte declaraciones de un ladrón que tiene por delante una larga condena y que alimenta la construcción de un mito dentro del hampa bonaerense.