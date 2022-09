La comunidad educativa de la Escuela Politécnica de la UNM reclamó soluciones por el edificio

La manifestación, realizada durante la mañana de este viernes 16 de septiembre, comenzó en la sede provisoria del establecimiento educativo y terminó frente a la municipalidad de Moreno. Mantuvieron reuniones con autoridades comunales y acordaron un nuevo encuentro para la próxima semana, incluyendo a la comunidad de la Escuela Secundaria 37. Esta última institución ocupa el edificio ubicado en la esquina de Corvalán y Merlo, que reclama la Universidad Nacional de Moreno. Desde la municipalidad dicen que no tienen injerencia en el tema y que es una cuestión que debe resolver Nación, Provincia y la UNM. La Escuela Politécnica anunció que solo funcionaría con los primeros tres años de secundaria por no contar con espacio para la ampliación y por ese motivo necesita recuperar la construcción que utiliza la secundaria 37. Un conflicto que se prolonga de hace años y que se necesita urgente resolución, no más dilaciones.