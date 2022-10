La delegación de Moreno tuvo una actuación récord en los Juegos Bonaerenses

Viajaron más de 600 personas y con la obtención de 49 medallas, Moreno se llevó el sexto lugar entre más de 130 municipios

La delegación de Moreno tuvo una actuación histórica en la 31° edición de los Juegos Bonaerenses: viajaron más de 600 personas entre competidores, competidoras, profesores, profesoras, familias y autoridades municipales. Las y los representantes obtuvieron 49 medallas: 23 de oro, 13 de plata y 13 de bronce en diferentes disciplinas deportivas y culturales.

Las y los competidores compitieron en más de 100 disciplinas, en una gran mayoría alcanzaron el podio y se destacaron en fútbol, judo, atletismo, natación, bádminton, tenis de mesa, básquet, sóftbol, ajedrez, boccias, narración y pintura, entre otras actividades. Hubo representantes a nivel escolar, universitario y en adultos mayores.

La intendenta, Mariel Fernández, acompañó a la delegación junto a autoridades municipales y provinciales y reconocieron el desempeño y el esfuerzo a cada una y cada uno de los participantes, en una celebración propia de Moreno que se llevó adelante en la Sala Astor Piazolla.







“Sentimos un orgullo muy grande por cada una de las y los competidores y el equipo de deportes del Municipio por dejar a Moreno en lo más alto, felicitaciones a todas y todos. Agradecemos también al gobernador, Axel Kicillof, porque esto también son definiciones políticas de un Estado que decide donde invertir; así como el Municipio decidió que hay que invertir en el deporte, que es también invertir en salud y felicidad. Esta fue una semana inolvidable para todas y todos los que están acá; gracias por el esfuerzo y felicitaciones”, afirmó la intendenta.

A continuación, el medallero completo de Moreno:

ORO

1 Paula Saldaño – Judo Sub 14

2 Juan Acevedo – 100m PCD Visual +17

3 Milagros Acevedo – 100m PCD Visual +17

4 Abril Acevedo – 100m PCD Sub 16

5 Daiana Espíndola – Salto en largo PC 36

6 Nahuel Ibarra – Natación PCD Motor – 50m libre +17

7 Melina Vera – Natación PCD Motor – 50m libre sub 16

8 Octavio Behr – 200m libre – Sub 16

9 Cande Giménez – Motor no ambulante T4 100m – sub 17

10 Rocío Brizuela – motor no ambulante T4 100m – +17

11 Franco Salas – PC34 100m natación – sub 16

12 Camila Checchia – 200m libre natación – sub 16

13 Bianca Andalaft – 100m pecho natación – Sub 16

14 Pablo Millaci – 50 m libre – Sub 16

15 Guillermo Lasarte – 200m libre – Sub 18

16 Rodrigo Bayona – tenis de mesa – universitario

17 Fútbol femenino – PCD – +19

18 Ailín Recalde – Ajedrez – sub 14

19 Dante Aguilar – Boccias PCD – BC2 +19

20 Lucas Díaz – Boccias PCD – BC2 Sub 18

21 Lautaro Moreno – Boccias PCD – BC4 +19

22 Thiago y Leonel Castillo – Bádminton – Sub 16

23 Gianella Arce – Tenis – Sub 18

PLATA

1 Guadalupe García – Patín – Tercera C Sub 16

2 Sergio Betancour – Lanzamiento de bala PCD +17

3 Benjamín Aguilera – salto en alto – Sub 18

4 Agustina Quiroz – motor no ambulante 56 Lanzamiento de bala – +17

5 Gabriel Barrios – 100m mariposa – sub 18

6 Morena Viveros – tenis de mesa – sub 16

7 Fútbol masculino – PC – PCD

8 Futbol Masculino – Síndrome Asociados – PCD

9 Ayelén Mayorca – Narración PCD

10 Básquet – Sub 15 masculino

11 Básquet – Sub 17 masculino

12 Sóftbol – cadetas – Femenino

13 Beach voley – Sub 14 – femenino

BRONCE

1 Samuel Reyes- Acuatlón Sub 16

2 Camila Mongelo – Acuatlón Sub 18

3 Nahiara Gómez – Marcha Atlética Sub 16

4 Milagros Aguilera – Visual PCD – Lanzamiento de bala Sub 16

5 Milagros Barrera – Motor 57 – Lanzamiento de bala – sub 16

6 Alexis Pacheco – Visual PCD Salto en largo sub 16.

7 Celeste Pérez – Patin artístico

8 Milena Paredes – tenis

9 Eric Pacheco – tenis – sub 16

10 Bochas masculino – adultos mayores

11 Valentina Mena – Malambo – Sub 18

12 Franco Tejeda – Boccias PCD – Sub 18

13 Nadia Rearte – Pintura – Universitaria