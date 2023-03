La era de la posverdad: El oficialismo denunció una agresión inexistente contra la intendencia

Increíble y bochornoso paso de comedia en el Concejo Deliberante de Moreno. 13 días después del discurso inaugural de sesionas del legislativo con el discurso de la intendenta municipal Mariel Fernández, los concejales del Frente de Todos denunciaron un intento de agresión física contra la jefa comunal. Acusaron a los concejales Démian Martínez Naya y Julián Cigna (Alianza “Juntos”) de querer golpearla con el cuadernillo entregado por el municipio donde se consignaban las obras realizadas en el 2022. Este supuesto hecho habría ocurrido en un momento de máxima tensión, cuando Mariel Fernández vociferaba virulentamente contra la oposición. Cigna y Martínez Naya se levantaron y tiraron sobre el escritorio donde estaba la alcaldesa estos libritos. El oficialismo afirmó que si no hubiese sido por la intervención de la presidenta Araceli Bellota, la habría golpeado. Incluso Bellota afirmó que tuvo que parar con la mano el intento. Nada de eso ocurrió, como se demuestran en las imágenes. La construcción de una realidad falaz. Los discursos que se sucedieron en el recinto fueron hasta vergonzosos. Hasta se mencionó que se trataba de “violencia de género en el ámbito laboral” y exigían pedidos de disculpas desde el bloque de “Juntos”. Aunque pueda ser reprochable la actitud de los ediles de la oposición al levantarse e irse (Martínez Naya le hizo un gesto con la mano a la intendenta señalando que estaba “loca”) y arrojar los cuadernillos, lejos estuvieron de agredirla físicamente. Una análisis contrafáctico no tiene sentido a esta altura (incluyendo la pregunta de qué hubiese pasado si no estaban las imágenes tomadas por este medio y que muestran lo que realmente pasó) pero hay que tomar conciencia de lo peligroso que resulta en una sociedad marcada por la violencia que esto ocurra durante una actividad institucional como lo es una sesión del Concejo Deliberante. El tratar de instalar un discurso desde lo falso y emocional soslayando los datos objetivos que son las imágenes es muy preocupante. Casi tres horas debatiendo sobre un tema inexistente cuando los vecinos necesitan respuestas a problemas acuciantes y que los atraviesan todos los días. Claramente es estar alejados de la realidad cotidiana. Lo dijo el concejal Mirko García al final “es un bochorno”.