La hipertensión arterial: una afección que la mayoría desconoce y no controla

La hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en nuestro país y afecta a una de cada tres personas, en tanto que el 34 % de las personas diagnosticadas con esta enfermedad, desconoce su condición, y entre quienes la conocen, sólo una minoría está bien controlada, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riego Cardiovascular del 2018.

Se trata de una enfermedad que generalmente no da síntomas y, si no se diagnostica y no se trata, provoca frecuentemente complicaciones graves como el infarto de corazón, el accidente cerebrovascular o la necesidad de diálisis por daño renal.

Al conmemorarse mañana el Día de la Hipertensión Arterial, Télam dialogó con Analía Yamaguchi, médica clínica especialista en nutrición e hipertensión arterial del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien señaló que: «Tener presión alta lastima y perjudica a otros órganos, ya que puede desencadenar efectos secundarios muy riesgosos como un infarto, un derrame cerebral, problemas en el hígado, en los riñones o en las arterias periféricas provocando una mala circulación de la sangre en las piernas».

Por eso entre las recomendaciones para prevenirla se encuentran: mantener un peso adecuado, comer saludablemente, hacer actividad física, evitar el exceso de alcohol y tabaco, medir la presión arterial constantemente y reducir el estrés.

«Una alimentación sana es la que respeta que el 50 % del plato sean verduras, un 25 % proteínas y el otro 25 % almidones. Además, incluye el uso moderado de sal», recordó la médica.

En tanto, otro de los problemas que presenta esta enfermedad es que al no tener síntomas, muchas personas tienen la presión arterial elevada durante años sin saberlo.

«Se dice que la gente que padece presión arterial alta llega al hospital sin saber de qué se trata, pero yo sostengo que en general se conoce, apuntó Yamaguchi.

«Cuando un paciente me dice: ´Me sangra la nariz, será porque tengo presión alta´ o ´Me duele la cabeza por la presión´, en general hay conocimiento y los medios de comunicación cada vez difunden más información o los hospitales realizan campañas de concientización hacia la población como la campaña ´Conoce y controla tu presión arterial´ que realiza cada año la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial o los concursos del Hospital Italiano, precisó.

«Lo que sí creo que falta es la acción de tomarse la presión, la gente sabe del riesgo que puede generar tener hipertensión arterial, pero aun así, no es consciente de la importancia de la «toma» de la presión», remarcó.

Al respecto, un relevamiento realizado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) a nivel nacional, advirtió que la mayoría de la población desconoce si tiene presión arterial alta.

A través de un análisis acumulado de las campañas «Conoce y controla tu presión arterial», realizadas entre 2017 y 2021, mostró que de las personas entrevistadas el 59 % era hipertensa y, entre ellas, el 50 % no tenían su hipertensión bajo control.

Para detectar la HTA se requiere medirla con un tensiómetro y en condiciones adecuadas.

Al respecto, Yamaguchi destacó: «Tomar la presión requiere de una técnica».

«Se recomienda tomarla dos veces al día, a la mañana y a la noche. Es importante que media hora antes de tomarla, la persona no haya fumado y haya ido al baño a evacuar porque la vejiga debe estar vacía para no aumentar la presión, tampoco debe comer. Lo ideal es tomar la presión antes del desayuno sin tomar la pastilla para la presión. Y lo mismo repetirlo a la noche», especificó la especialista.

Télam