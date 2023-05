La industria pyme creció 0,4% interanual en abril y se desacelera

La producción de la industria manufacturera pyme subió 0,4% en abril frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes. Así, acumula un aumento de 1,8% en el primer cuatrimestre del año (frente a los mismos meses de 2022). En la comparación con marzo, la actividad se retrajo 1,9%.

La aceleración de la inflación puso más dificultades para conseguir insumos. El 58% de las industrias consultadas manifestaron faltantes y demoras en las entregas. Hubo más especulación entre los proveedores, que cortaron financiamiento, priorizaron clientes con liquidez inmediata, subieron precios preventivamente, o directamente no entregaron mercadería esperando el techo del dólar.

El uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra se redujo muy levemente, de 73,3% en marzo a 73,2% en abril, en línea con la dinámica del sector, marcada por bajo crecimiento e inversiones en compás de espera. Los niveles más elevados se encontraron en “Papel e Impresiones” (76,4%), y los más bajos en “Metal, Maquinaria y Equipo, y Material de Transporte” (71,3%).

Estos resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó unas 384 industrias pyme a nivel federal.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAME. Análisis sectorial





La mejor performance en abril estuvo en “Indumentaria y Textil”, con un crecimiento anual de 6,9% en su producción, medida a precios constantes. La peor, ocurrió en “Papel e Impresiones”, con una caída de 12,7% anual.

En el acumulado del año (enero-abril), la mejor performance la viene teniendo “Alimentos y Bebidas” con un aumento de 5,5% frente a los mismos meses del año pasado, y la peor “Papel e Impresiones” con una retracción de 10,6%.



Alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAME. La producción se incrementó 4,1% anual en abril, a precios reales, y acumula un aumento de 5,5% en el primer cuatrimestre del año (frente a los mismos meses de 2022). En la comparación mensual, se redujo un 4,6%. Las industrias trabajaron con 73,6% de su capacidad instalada, con dificultadas para abastecerse de materia prima, no solo importada sino también nacional. El 46,3% de las firmas encuestadas dijeron haber tenido problemas, y para el 95% fueron iguales o mayores que en marzo. Las subas de precios alentaron algunas especulaciones en las entregas y esto dificultó la elaboración. Aun así, la demanda se mantiene firme y permite al industrial seguir creciendo con la macroeconomía inestable.

“Fue un abril bueno, pero tuvimos problemas para conseguir corchos y por eso tuvimos que cancelar ventas” (Elaboración de vinos de la ciudad de Salta).

“Estamos comprando nuevas máquinas, pero tenemos más problemas para transferir los incrementos de costos a los precios de ventas” (Panadería industrial de Rosario, en Santa Fe)



Indumentaria y textil

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAME. Tuvo un aumento del 6,9% anual en abril, siempre a precios constantes, y lleva un alza de 0,9% en el primer cuatrimestre (frente al mismo periodo de 2022). En la comparación mensual, subió 5%. El sector trabajó con 76% de la capacidad instalada. La falta de recursos humanos, talleristas principalmente, está provocando una subutilización de las instalaciones, y generando cuellos de botella en las entregas. Algunas empresas manifestaron problemas para conseguir insumos como tintas, telas e hilos especiales como los encerados. Otras en cambio tuvieron un abastecimiento normal. La diferencia estuvo en la urgencia: quienes necesitaron realizar compras inmediatas debieron buscar sustitutos o parar producción. Quienes tenían stocks, pudieron encargar los insumos y continuar el ciclo normal.

“Abril no fue tan bueno, sino que marzo fue muy malo, nosotros no tuvimos faltantes de mercaderías, el problema fueron los precios y la falta de financiamiento” (Fábrica de indumentaria deportiva de Godoy Cruz, Mendoza)

“Hay demoras en las entregas de telas, algunas ya no hay y las tintas son muy difíciles de conseguir o las venden a precios imposibles, cuesta mucho trabajar así” (Fábrica de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos de la ciudad de Córdoba)



Maderas y Muebles

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAME. La fabricación creció 1% anual en abril, a precios reales, y reúne un crecimiento de 2,7% en el primer cuatrimestre del año (siempre comparado al mismo periodo de 2022). En el contraste mes a mes, creció 2,7%. El uso de la capacidad instalada se achicó levemente, de 74,2% en marzo a 73,9% en abril, aunque se explica por la incorporación de nuevas maquinarias en un par de industrias de la muestra que incrementaron su capacidad de elaboración.

“Tuvimos un mes bueno, atípico, pero no sé cómo seguiremos hacia adelante. Para no quedarnos desabastecidos de materia prima, la política de la empresa es comprar para los próximos cuatro meses, nuestra inversión y ahorro hoy es en mercadería. Es imposible conseguir todos los insumos para una obra en el mismo momento, por lo cual manejamos un stock alto” (Fábrica de muebles en la ciudad de Tunuyán, en Mendoza)

“Son momentos difíciles para el rubro, la madera aumentó dos veces en abril, entre 35% y 45% dependiendo el proveedor y los insumos cuesta conseguirlos” (Industria maderera del municipio de San Martín, Provincia de Buenos Aires).



Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAME.

La producción disminuyó 2,3% anual en abril, a precios reales, pero acumula aumento de 1,6% en el cuatrimestre 2023 (confrontado con el cuatrimestre del año anterior). En la comparación mensual cayó 3%. El sector usó 71,3 de su capacidad instalada. Las empresas vinculadas al agro, especialmente granos y avicultura, no la están pasando bien por las sequías y la gripe aviar que frenó exportaciones y, por lo tanto, hubo menos consultas y pedidos. Las ligadas a la construcción se mantienen activas, mientras que las fábricas de maquinarias manifiestan falta de financiamiento y demoras muy prolongadas cuando quieren acceder a las líneas promovidas desde los programas oficiales. Especialmente, es complicado para quienes tienen posibilidades de exportar, que no pueden esperar los tiempos de pago de sus clientes sin financiamiento.

“Tenemos faltantes desde enero, recién desde mitad de abril comenzamos a normalizar, aunque aún no estamos a pleno con la llegada de materia prima” (Industria de la ciudad de Salta)

“Por más que las ventas vienen bien, la utilidad es menor por los aumentos logísticos semana tras semana. Venimos con problemas en la reposición de stock desde hace varios meses” (Industria de CABA).

Productos químicos y plásticos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAME.

Hubo una mejora del 1,9% anual en abril y suma un aumento de 2,8% en el primer cuatrimestre (frente a los mismos meses del año pasado). En el balance intermensual se retrajo 1,8%. Las empresas trabajaron con solo 72,8% de su capacidad instalada, y el mayor problema del mes, manifestado por 70% de las firmas consultadas, fue conseguir insumos importados. El rubro es muy dependiente de estas, lo que viene haciendo más lento el proceso de elaboración. Varias industrias medidas dijeron tener inversiones frenadas a la espera de mayor certidumbre política.

“En componentes importados se dificulta recibir materia prima; producimos bien, pero la empresa apenas está a flote” (Fábrica de materias primas inorgánicas de la ciudad de Formosa)

“Abril fue un mes muy difícil para conseguir materia prima, y se nos cortó el financiamiento de los proveedores; si no se arregla la macroeconomía, será más difícil planificar” (Fábrica de productos químicos de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires)



Papel, cartón, edición e impresión



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAME.



La producción cayó 12,7% anual en abril y acumula en el primer cuatrimestre del año un declive del 10,6%, frente a los mismos meses de 2022. En la comparación mensual bajó 2,6%. Es el sector más afectado por la coyuntura económica, con problemáticas particulares en cada subrama industrial. Las imprentas tuvieron inconvenientes para abastecerse de papel, y vieron mermar los pedidos. Otras, más orientadas al rubro gráfico y edición, tuvieron un buen mes de la mano de la demanda electoral.

“Nos repuntó la fabricación de carteles publicitarios para inmobiliarias, campañas políticas, venimos bien por ahora” (Fábrica de Lanús, Provincia de Buenos Aires).

“Nuestra empresa fabrica cajas de cartón para sectores del agro que están retraídos, por eso estamos pasando meses de baja actividad, esperamos mejorar” (Empresa de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos)