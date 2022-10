La ONU prevé un calentamiento global de 2,6 grados para fines de siglo

El calentamiento global podría llegar a los 2,6 °C de aquí a fines de siglo, teniendo en cuenta los compromisos actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alertó este jueves la ONU en un nuevo informe a pocos días de la COP27.

Pese a ello, los Estados no cumplen con sus compromisos adquiridos y la trayectoria actual podría generar un calentamiento aún mayor de 2,8 °C, dijo el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) en su informe.

Ambas trayectorias están muy por encima de los objetivos del Acuerdo de París de contener el calentamiento «muy por debajo» de los 2 °C, y si es posible mantenerlo en 1,5 ºC, agregó el informe.

«Nos dirigimos hacia una catástrofe mundial», advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres, que criticó, con motivo de la publicación del informe, la falta de acciones concretas para luchar contra el cambio climático.

«Los compromisos de neutralidad de carbono no valen nada sin planes, políticas y acciones que los respalden», prosiguió en un video.

El mundo «no puede permitirse más lavado de imagen verde», agregó.

El informe se publicó ocho días antes del inicio de la Conferencia Mundial sobre el Clima COP27 en Egipto, a la que han confirmado su asistencia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y líderes de todo el mundo.

La conferencia sirve para evaluar el cumplimiento del Acuerdo de París firmado por 193 países en 2015, que fija el objetivo de contener el calentamiento del planeta por debajo de +2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y, si es posible, a +1,5 ºC.

En la COP26, en 2021 en Reino Unido, los firmantes del acuerdo se comprometieron a revisar anualmente -y no cada cinco años- sus compromisos en materia de control de emisiones, llamados «contribución determinada a nivel nacional» (NDC).

El pasado miércoles, el director de la oficina de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, dijo que los últimos compromisos internacionales sobre el clima están «muy lejos» de responder al objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a +1,5°C.

El informe del Pnuma

El estudio consideró que el progreso en el recorte de emisiones «lamentablemente» no ha sido suficiente.

El informe examina la diferencia entre la contaminación por CO2 emitida según los planes de los países para una descarbonización de sus economías y lo que la ciencia considera que es necesario para contener el calentamiento en un nivel de 1,5 ºC a 2 ºC.

El texto señala que para lograr llegar a 1,5 °C sería necesario reducir las emisiones en un 45% con respecto a los niveles actuales, informó la agencia de noticias AFP.

Luego del pacto para reforzar cada año las contribuciones a nivel nacional alcanzado en la ciudad escocesa de Glasgow en la COP26, la respuesta ha sido «lamentablemente insuficiente» señaló el Pnuma, que dijo que solamente 24 países cumplieron.

Objetivos

Según el informe, los últimos compromisos adquiridos por los países, denominados «contribuciones determinadas a nivel nacional» (NDC), reducirán las emisiones en un 5% para 2030 con respecto a la trayectoria actual para los pactos hechos sin condiciones y en un 10% para aquellos realizados con condiciones de financiación o de acciones externas.

Esto en término de calentamiento implica que las contribuciones sin condiciones «dan una posibilidad de un 66% de limitar el calentamiento a unos 2,6 °C para finales de siglo», dijo.

Considerando los compromisos que tienen condiciones, el resultado es ligeramente mejor, pero lleva a un alza de 2,4 °C, que sigue estando muy por encima de los objetivos de París.

Si se toman en cuenta los compromisos de «neutralidad de carbono» que varios países multiplicaron recientemente, el alza podría ser contenida incluso a un 1,8 ºC.

Pero esta perspectiva «actualmente no es creíble», señalaron los expertos en el informe, apuntando a las «divergencias» entre las promesas y los resultados.

En 2020 las emisiones globales cayeron un 7%, en sintonía con el nivel estimado que puede mantener el calentamiento global en 1,5 °C, debido a que la crisis de la Covid-19 paralizó gran parte de la actividad mundial.

Pero el repunte en 2021 podría convertir a ese año en un récord en términos de emisiones, señaló el Pnuma.

Télam