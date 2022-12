La Patrulla Rural hizo una aprehensión por vioencia contra dos mujeres

El martes 20 de diciembre, efectivos de la Policía Rural alertados por el sistema del 911 asistieron a un conocido comercio ubicado en la zona de Mi Rincón, ruta 24 Km 10. Al llegar allí se encontraron a un hombre que estaba golpeando a su ex pareja y su ex cuñada.



Los policías arrestaron a un joven de 24 años de nombre Alejandro que montado a caballo zaino colorado le había pegado con el rebenque a su ex pareja de 31 años; y a su ex cuñada de 34 años. A ambas les causó lesiones que judicialmente se consideran graves porque tardan bastante en curarse más allá que no implican peligro de muerte.

El arrestado fue trasladado a sede policial para ser puesto a disposición del Poder Judicial, al igual que imágenes tomadas que corroboraban las denuncias realizadas.