La Universidad Nacional de Moreno dio inicio a un nuevo ciclo lectivo

Este miércoles 1 de febrero, más de 4500 nuevos ingresantes comenzaron el Curso de Orientación y Preparación Universitaria (COPRUN), una instancia de preparación y adaptación a la vida universitaria que los estudiantes transitan antes de ingresar a la carrera.

Este año, el COPRUN se desarrollará de forma Semipresencial, con clases en la universidad y otras a través del Campus Virtual UNM, que ofrece todos los recursos y materiales para la cursada.

Los estudiantes cursarán tres talleres (Ciencias, Lectura y Escritura Académicas y Resolución de Problemas) y el Seminario de Aproximación a la Vida Universitaria.

Para este ciclo, la novedad es que la UNM incorporó 4 nuevas carreras de grado y 4 de pregrado universitario, que conforman el nuevo Área de Diseño: Diseño de Indumentaria y Tecnicatura Universitaria en Planificación y Confección de Indumentaria; Diseño Industrial y Tecnicatura Universitaria en Prototipado Rápido y Renderización; Diseño Multimedial y Tecnicatura Universitaria en Animación Digital y, por último, Diseño en Comunicación Visual y Tecnicatura Universitaria Desarrollo de Imagen e Identidad Corporativa.

El primer día de clases

A lo largo de los últimos ciclos lectivos, quienes se inscriben a la UNM son, en su mayoría, mujeres, menores de 25 años y provenientes del Partido de Moreno.

“Hoy me sentí un poco perdida al comienzo pero gracias a las personas de la Universidad que estaban para guiarnos pude llegar bien al aula que me correspondía. Fue muy linda la experiencia de este primer día de clases. Conocía la Universidad por mi mamá, que hizo un curso acá y me la recomendó”, contó Eugenia, ingresante a la carrera Licenciatura en Comunicación Social.

Erica, por su parte, compartió: “Terminé el año pasado la secundaria en el colegio Mariano Moreno. Comencé con muchos nervios pero luego de esta primera clase estoy más tranquila y entusiasmada. Me inscribí a la Licenciatura en Gestión Ambiental”.

El COPRUN continúa hasta el 17 de marzo y, además de los Talleres y el Seminario, ofrece a los estudiantes que así lo requieran distintas instancias de apoyo y acompañamiento, como tutorías y espacios de estudio.