Las claves de la vacunación antigripal en medio del brote de casos por influenza

¿Si estoy engripada cuánto tengo que esperar para vacunarme?¿Si estoy embarazada la vacuna puede afectar al bebé?¿Si estoy recibiendo quimioterapia sería conveniente esperar para inocularme?, son sólo algunas de las dudas que responden especialistas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) frente al brote casos de influenza que atraviesa el país.

«La gripe por el virus de la influenza, que desde principio de marzo comenzó a circular fuertemente en Argentina, es una enfermedad que puede ser mortal para las poblaciones de riesgo por lo que la vacunación es, al igual que frente a Covid-19, la principal herramienta para disminuir las hospitalizaciones y fallecimientos», aseguró este miércoles la presidenta de la SADI, Claudia Salgueira.

Salgueira, junto a su par Analía Mykietiuk, brindaron una charla en las que evacuaron dudas respecto de esta enfermedad y de la campaña de vacunación que comenzó el viernes pasado (25 de marzo) en todo el país.

-¿En qué se diferencia la gripe de cualquier resfrío?

-Llamamos gripe a la enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza que se contagia por contacto con las secreciones de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de superficies u objetos contaminados con esas secreciones.

-¿Cómo distingo a la gripe del Covid-19?

-La sintomatología es muy similar y es muy difícil diferenciar con el diagnóstico clínico. En ambos casos las personas pueden presentar fiebre mayor a 38°, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular y malestar generalizado; en niñas y niños pueden aparecer dificultades para respirar, vómitos o diarrea e irritabilidad y somnolencia.

-¿Puede provocar cuadros graves?

-Si bien en la mayoría de los casos las personas se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de tratamiento, las niñas y niños muy pequeños, las personas mayores de 60 años, y aquellas que presentan algún factor de riesgo pueden hacer formas graves, requerir hospitalización e incluso provocar la muerte. Frente a esto, la principal herramienta es la vacunación.

-¿Quiénes tienen que vacunarse?

-Todas las personas pueden vacunarse y la vacuna no tiene ninguna contraindicación. En Argentina se definieron grupos priorizados para recibirla en forma gratuita dentro del Calendario Nacional de Vacunación. Esos grupos son las personas mayores de 65 años, los niños de 6 meses a dos años , las embarazadas y puérperas, los profesionales de la salud y las personas con factores de riesgo.

-¿Quiénes son las personas con factores de riesgo?

-Son aquellas que presentan enfermedades crónicas pulmonares, cardíacas, renales o metabólicas como diabetes, obesidad, etc.; también las que tienen inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, como los pacientes con VIH. Es importante hacer un llamado a la vacunación de personas que están, por ejemplo, haciendo un tratamiento de quimioterapia o radioterapia porque a veces existe el mito de que como están inmunosuprimidas la vacunas las puede «enfermar» o no hacerles nada. La vacuna tiene efecto protector en estos pacientes y no les hará daño, por el contrario, es clave que se la den justamente para evitar que se enfermen grave en caso de infectarse.

Lo misma indicación es válida para las personas embarazadas, que en ocasiones dudan si vacunarse o no. La vacuna es segura, no hay ninguna contraindicación y es conveniente que se la den para protegerse a sí mismas y al bebé.

También sería importante que se vacunen los convivientes de personas de riesgo y trabajadores de instituciones cerradas, sobre todo de residencias geriátricas.

-¿Cuáles son las vacunas que se están aplicando en esta campaña 2022?

-Las vacunas antigripales se aplican todos los años según las variantes que están en circulación. Para este año la vacuna trivalente incluye el virus de influenza A H1N1, A H3N2 y un linaje de la B; la tetravalente, incluye otro linaje más de influenza B.

En el sector público se encuentra disponible la trivalente y para los mayores de 65 hay una formulación espacial que cuenta con adyuvantes para potenciar el efecto; en el sector privado está disponible la tetravalente.

Lo importante es que ambas vacunas protegen contra el tipo de virus que está circulando en este momento (H3N2 y H1N1).

-¿Se puede dar la vacuna si estoy engripado?

– Lo ideal es vacunarse sin ninguna patología aguda tanto en adultas y adultos como en niñas y niños. Una cosa es un poco de resfrío y otra si se presenta un cuadro febril, mucha congestión, tos, etc. En ese caso es aconsejable esperar siete días para aplicarse la vacuna.

-¿Se puede aplicar la vacuna contra la gripe y contra Covid-19 en forma conjunta?

– Sí, desde septiembre del año pasado que el Ministerio de Salud emitió una recomendación en el que se informó que se podía coadministrar la vacuna contra la gripe y contra Covid. No hay un intervalo mínimo tenga que pasar ni máximo.

-A partir de la aplicación, ¿cuánto tiempo tarda en brindar la protección?

-Al igual que como sucede con la vacuna contra el Covid, la vacuna antigripal genera una respuesta en el sistema inmune a partir de los 15 días después de la aplicación; por eso es importante vacunarse ahora, ni bien se vaya habilitando la campaña en cada jurisdicción.

Télam