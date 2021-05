Este viernes el municipio dispuso que los shoppings, paseos de compras y galerías del distrito vuelvan a cerrar sus puertas. La autorización que brindó la comuna de Moreno el pasado jueves duró menos de 8 horas. Aunque no hubo un comunicado oficial, los rumores indican que cedieron ante la difusión mediática de la situación en medios capitalinos. Hay malestar en comerciantes y empleados. No se descarta en que en los próximos se desarrollen protestas, si no se arriba a una solución consensuada.