Mariel Fenández: «Sin soberanía alimentaria no hay soberanía política»

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, firmó el convenio de adhesión para incorporar en Moreno el programa provincial “Comprá Más Cerca” con el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa. También participaron las intendencias de Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Morón, General Rodríguez y San Martín.

Se trata de un programa que fija precios de referencia para productos esenciales y fomenta la actividad en autoservicios de barrio y comercios de proximidad.





“Nuestra preocupación es cuidar el bolsillo de las y los bonaerenses y garantizar el acceso a bienes esenciales”, señaló Augusto Costa y enfatizó que Comprá Más Cerca “es un programa similar a Precios Cuidados, pero pensado para comercios pequeños que no están dentro de esa política nacional”. Además, el titular de la cartera productiva bonaerense explicó: “Precios razonables significa que nadie se aproveche, que nadie se quede con más de lo que corresponde, que los que producen y los que venden tengan márgenes de rentabilidad lógicos y ganen lo que tienen que ganar, y que las y los consumidores puedan saber cuánto es razonable pagar por un producto”.

“Tanto los comercios y las pymes, como los vecinos y las vecinas, requieren de un Estado presente”, detalló el ministro Costa, y recordó que “en la provincia de Buenos Aires, el 70% del comercio de todos los días no se hace en grandes cadenas, sino en almacenes y autoservicios de barrio”.





Por su parte, Mariel Fernández apoyó la medida del Presidente de suspender la exportación de carne por 30 días: «La concentración de económica y la industrialización de los alimentos hace que todo nuestros esfuerzos se vayan afuera. Por esa razón me parece muy importante la decisión de nuestro Presidente de tomar una medida fuerte, no puede ser que en uno de los países con mayor producción de carne no podamos comerla”, y enfatizó que “muchas medidas son paliativas y las tenemos que seguir haciendo, pero sin soberanía alimentaria nuestro país no tiene soberanía política.”

Por otra parte, la intendenta de Moreno destacó la solidaridad de los que menos tienen: “Ayer pasé a saludar a una olla popular que cumplía un año. Desde que comenzó esta pandemia hay gente que voluntariamente atiende a sus vecinos y vecinas y no pararon. Cuando llego al lugar me encuentro que era la casa de un abuelo, muy humilde, que se vacunó hace poco, así que esa olla estuvo funcionando cuando el abuelo aún no se había vacunado.”

En ese comedor también armaron una biblioteca y tienen unas propuestas de capacitación para el trabajo. «Yo miraba todo ese esfuerzo y que se vivía con vergüenza como si fueran culpables. Porque yo creo que hay algo que ha sabido hacer este sistema con el que convivimos que es hacerte sentir que es tu culpa, y yo se lo difícil que es para una persona que está acostumbrada a trabajar tener que ir a buscar un plato de comida, es una de las situaciones más indignantes que puede tener una persona. Entonces reflexionaba sobre eso y les decía que encontraron la dignidad de dar una respuesta comunitaria a este problema, por supuesto con ayuda del Estado», expresó le jefa comunal de Moreno.

«Necesitamos la unidad política para tomar las decisiones fuertes que este país necesita. Necesitamos soberanía alimentaria, necesitamos esa decisión de nuestro presidente, un Estado que intervenga fuerte en la concentración económica así que sigamos peleando por eso», concluyó Fernández.

Programa Comprá Más Cerca

Comprá Más Cerca garantiza precios razonables para 23 productos básicos en comercios minoristas, para dinamizar la actividad comercial, optimizar el abastecimiento y crear mecanismos de comercialización para productos elaborados o fabricados por PyMEs y cooperativas locales.

Los productos de la canasta de este programa no tienen una marca definida específica y en esta primera fase son arroz, fideos cortos y largos, aceite, harinas de trigo y maíz, mayonesa, vinagre, arvejas, agua mineralizada, galletitas de agua, pan rallado, papel higiénico, papel de rollo de cocina, lavandina, jabón de tocador, jabón para la ropa, pasta dental, desodorante antitranspirante, shampoo, acondicionador, protectores diarios y toallas femeninas.