Mariel Fernández dura contra los sectores opositores internos: “Si les molesta que la plata y los recursos de Moreno vengan a las arcas del municipio donde tienen que estar, que estén en otro lugar”

Con motivo del aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, la intendenta de Moreno Mariel Fernández le rindió homenaje junto a las organizaciones sociales y políticas peronistas del distrito.

Fue la oradora principal del acto que se realizó durante la tarde de este jueves 1º de julio frente al busto del General Perón, en la esquina del boulevard que lleva su nombre y la calle Emilio Mitre. Lejos de mostrarse conciliadora con los otros sectores del justicialismo vernáculo, la jefa comunal apuntó y disparó: “Nos tenemos que enfrentar a muchos intereses, no estamos en contra de nadie, yo no voy en contra de nadie, quiero que todo el peronismo esté en este acto. Yo no voy en contra de nadie, pero si les molesta, si les molesta que la plata y los recursos de Moreno vengan a las arcas del municipio donde tienen que estar, que estén en otro lugar. Acá estamos los peronistas que amamos a nuestro pueblo, que amamos a Moreno y que nuestra vida está al servicio de nuestra comunidad”. La actividad, aunque partidaria, fue difundida a través de los canales de prensa oficiales del municipio local.

Fernández aseguró que cada día de su gestión se recrea la base del peronismo: la comunidad organizada. “Es lo que estuvieron haciendo cada una de las y los militantes de Moreno que sueñan con un Moreno distinto: que se pueda transformar y que recupere su dignidad. Eso sin ustedes es imposible.” También agradeció a las vecinas y vecinos que “empezaron a soñar, a creer y a recuperar el sentido de la política que siempre fue y nunca nos tenemos que olvidar que es una herramienta que tenemos los más humildes para transformar nuestra la realidad y la realidad de nuestra comunidad”, y resaltó que “para eso militamos y para eso todos los días nos levantamos. Militamos en política para transformar la realidad de los más humildes, para recuperar soberanía de nuestro país y para recuperar las fuentes de trabajo que hemos perdido.”

Por otra parte, Mariel Fernández mencionó políticas fundamentales que se llevan adelante en el Municipio para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos morenenses tales como el saneamiento de las arcas municipales, el mejoramiento del servicio de recolección de residuos que recorre todos los barrios desde la implementación del nuevo sistema, la construcción del nuevo Hospital y de la planta asfáltica municipal que muy pronto permitirá realizar asfaltos todos los días. En relación a dichas obras, recalcó que “Lo más importante es que acercamos dignidad a los habitantes de Moreno, acercamos dignidad a nuestras niñas y niños que tenían que caminar como 20 cuadras para tomar un colectivo.”

“Vine a ser intendenta para que cada uno de nosotros recupere su dignidad. Eso es el peronismo: peronismo es pensar en el bien común, pensar en nuestra comunidad, es el esfuerzo que hacen cada uno y cada una de ustedes para mejorar Moreno. El peronismo, la política, es una herramienta de transformación para que los más humildes vivan mejor” agregó.