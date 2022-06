Mariel Fernández entregó nuevas escrituras sociales en Moreno

Se trata de 317 de un total de 1.269 títulos de propiedad que beneficiará a vecinas y vecinos

La intendenta Mariel Fernández junto al administrador general del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), Federico Aliaga y el director provincial de Regularización de Hábitat, Roberto Perito, esta mañana entregaron 317 escrituras sociales a familias de Moreno, en el Club Defensores.

Durante el acto, la intendenta municipal expresó “Hoy es un día de celebración, donde todos nos ponemos contentos porque después de tantos años de trámites se puede lograr tener la escritura y esto es muy importante porque le garantiza seguridad jurídica a toda la familia”.

Federico Aliaga, por su parte, señaló, “Venimos trabajando en la regularización en que cada familia pueda tener su escritura. Hay muchas familias que están terminando su trámite y hoy es la consolidación. También es importante recordarles a quienes hoy reciben sus respectivas escrituras, ya pueden hacer también el trámite de bien de familia para proteger ese bien”.

Las escrituras entregadas forman parte de un programa que prevé facilitar en los próximos meses un total de 1.269 títulos de propiedad en beneficio de vecinos y vecinas de Moreno. Las próximas entregas se realizarán el 6 julio y 3 de agosto en el mismo Club donde se realizó la entrega del día de hoy.

Esta política pública se da en el marco de la Ley N° 24.374 para la regularización y consolidación dominial y forma parte del Plan Bonaerense de Hábitat, Suelo y Vivienda 2020-2023 que impulsa la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda.

En tanto, Roberto Perito, afirmó, “Hoy es el reconocimiento de un derecho de toda la vida de ustedes y la seguridad jurídica de la vivienda que es fundamental, que es un derecho que ustedes tienen que el Estado tiene que garantizar y que estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar de lograrlo.”

La felicidad de las y los propietarios no se hizo esperar, tal como lo hizo la vecina Elaida, quien aseguró, “Siento una alegría muy grande, estoy muy contenta. Gracias a todos los que pudieron hacer posible de entregarme hoy la escritura. Hace mucho que lo estaba esperando. Estoy feliz y gozosa, no sé cómo explicar esto, no hay palabras para agradecer”.

Por último, Mariel Fernández se refirió a la satisfacción que le genera el trabajo en conjunto con los vecinos y vecinas, “Contar con los vecinos y vecinas y que me agradezcan, me pone muy contenta. Pero yo siempre estoy mirando lo que está faltando, sé que todavía falta un montón. Estamos trabajando incansablemente con todo el gabinete municipal, acompañados siempre por nuestro gobernador y nuestro presidente, para que en Moreno podamos salir adelante con la mayor velocidad posible. Tengo mi vida y mi tiempo dedicado a esto. Así que hoy estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo este gran momento. Gracias”.