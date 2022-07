Mariel Fernández entregó nuevas escrituras sociales

Se trata de 318 de un total de 1.269 títulos de propiedad que beneficiará a vecinas y vecinos

La intendenta Mariel Fernández junto al administrador general del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), Federico Aliaga y el director de Acciones Escriturarias de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, Ariel Trovero, esta mañana entregaron 318 escrituras sociales a familias de Moreno, en el Club Defensores.

Durante el acto, la intendenta municipal expresó “Es un día muy importante para las vecinas y los vecinos que reciben su escritura y siempre recuerdo el día que mi papá y mi mamá recibieron la escritura de su casa, fue en un acto igual a este, hace muchos años. Ese fue un momento muy importante para mi familia y para mí, porque esa formalidad nos garantizaba tranquilidad, seguridad. Sé que a muchos de ustedes les pasa igual, han esperado muchos años por esta escritura y ojalá que en algún momento se pueda hacer una reforma del Estado para que las cosas sean más rápidas”.

Federico Aliaga, por su parte, señaló que además de la obtención de las escrituras se puede asegurar el inmueble como un bien familiar: “Sabemos que este trámite lo vienen llevado hace tiempo. Este es un día importante muchos de ustedes, y también para nosotros, porque hoy ya se van con la escritura de su casa en mano. Sepan también que pueden hacer el trámite de bien de familia para protegerla frente a embargos y de situaciones de dificultades que podemos tener a futuro”.





Las escrituras entregadas forman parte del programa provincial “Mi escritura, mi casa” que facilita un total de 1.269 títulos de propiedad en beneficio de vecinos y vecinas de Moreno.

Esta política pública se da en el marco de la Ley N° 24.374 para la regularización y consolidación dominial y forma parte del Plan Bonaerense de Hábitat, Suelo y Vivienda 2020-2023 que impulsa la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda.

En tanto Ariel Trovero, afirmó “Estas acá significa para nosotros haber contribuido, aunque sea mínimamente, en la realización de ese sueño de tener la vivienda propia. Esto que hoy se está llevando adelante no fue magia, no fue producto del azar, sino que fue la consecuencia no solo del compromiso de ustedes sino del trabajo articulado del Municipio, de la Provincia y de la Nación. Trabajamos en la función pública para esto, para tratar de ayudarlos a concretar sus sueños, para ampliar derechos, generar nuevos derechos para la distribución de la riqueza y para la inclusión social, eso es, vecinos de Moreno, el único interés que tenemos”.

Por último, Mariel Fernández se refirió a la satisfacción que le genera el trabajo en conjunto con los vecinos y vecinas, “Hay que seguir trabajando porque tenemos un retraso muy grande, pero sepan que está el compromiso grande de esta intendenta, del cuerpo de concejalas y concejales, y de todo el gabinete, de trabajar intensamente siempre con el apoyo de nuestro Gobernador, Axel Kicillof. A quien constantemente estamos pidiéndole más obras para Moreno, como también el compromiso de nuestro presidente, Alberto Fernández. Mantengámonos unidos, el Municipio está presente en todo el territorio para darles el acompañamiento que necesiten”.

Por consultas o dudas sobre cómo tramitar la escrituración de la vivienda, pueden contactarse con el IDUAR llamando al (0237) 466-9116 interno 1106/1107/1108, por mail a escrituración.iduar@gmail.com, por la web en iduar.moreno.gob.ar/escrituración, o en sus redes sociales como: IDUAR_MORENO en Twitter, IDUAR.MORENO en Telegram, Instagram y Facebook.