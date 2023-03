Mariel Fernández hizo un discurso por momentos muy violento y con tono de campaña

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) en el Parque Industrial Municipal II, en la localidad de Cuartel V. En primer lugar, con una pieza audiovisual, la intendenta mostró un resumen de las obras y políticas más importantes que se llevaron adelante en el 2022 y a su vez destacó que «también es importante no olvidar de dónde partimos, Moreno que es un pueblo humilde y trabajador, sufre mucho las políticas de Estado de los gobiernos neoliberales y este municipio sufrió mucho las políticas de Mauricio Macri como la emergencia alimentaria, los tarifazos y la apertura de importaciones.» Por otra parte, destacó la inversión del Fondo Financiamiento Educativo de esta gestión: «Este gobierno municipal usa en un 100% el Fondo Educativo por primera vez en la historia*. Este gobierno municipal construyó 87 aulas en distintas escuelas de Moreno y vamos a llegar a la construcción de cien aulas.» «Junto al gobierno de la provincia, estamos terminando obras inconclusas de escuelas y hace poquito tuve el orgullo de inaugurar la Escuela 57, que durante el gobierno de Cambiemos fue víctima de un incendio y estuvo siete años sin hacerse ninguna obra», agregó. «Sé que falta mucho pero el récord de obras en materia de infraestructura escolar es histórico. A Sandra y Rubén le debemos que todas las instituciones educativas de Moreno estén en condiciones dignas», aseveró. Por otra parte, la jefa comunal también resaltó que Moreno es el municipio con el desarrollo industrial más importante de la Provincia de Buenos Aires, y destacó distintas acciones que se enmarcan en una política integral de seguridad como lo es la incorporación de equipamiento, la formación de promotoras de género Micaela García, el desarrollo de las casas de abordaje comunitario para personas en situación de consumo y el acompañamiento a jóvenes en conflicto con la ley, entre otras. Por último, Mariel aseguró que «Yo quisiera resolver todos los problemas a la vez pero no se puede hacer todo a la vez. Pero hay una frase que se repite en todos los barrios cuando los vecinos se me acercan cariñosamente y me dicen “te tengo que decir que en Moreno nunca se hizo tanto”» «Guay de aquellos que quieran atentar con lo que hemos logrado. Porque no voy a ser yo sola la que lo va a defender. Lo va a defender el pueblo de Moreno, las industrias, los trabajadores y trabajadoras municipales y todas mis compañeras y compañeros que con esfuerzo han puesto el alma el cuerpo y su economía en sostener las distintas crisis que hemos sufrido.» «Vamos por nuestro futuro, por queremos que de una vez y para siempre Moreno sea el que soñamos» concluyó. Estuvieron presentes funcionarias y funcionarios del gabinete municipal y del Consejo Escolar; el ministro de Trabajo de la Provincia, Walter Correa; la diputada Débora Galán y el diputado Leonardo Grosso; autoridades provinciales y nacionales; representantes sindicales, empresariales y comerciantes; referentes de organizaciones sociales; y autoridades de servicios locales. También acompañaron militantes de organizaciones políticas y sociales y vecinas y vecinos del distrito.

Discurso completo