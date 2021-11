Mariel Fernández: “Nada más es importante que devolverle la dignidad al pueblo argentino y que sigamos trabajando por los humildes de nuestra patria”

El Frente de Todos Moreno cerró la campaña en un masivo acto en el Club Los Indios

La intendenta Mariel Fernández, junto a las candidatas y candidatos de la lista local del Frente de Todos; organizaciones sociales, políticas y sindicales; y cientos de militantes, cerraron la campaña del Frente de Todos Moreno con un acto en el Club Los Indios. También estuvieron presentes la candidata a diputada nacional Araceli Bellota y el candidato a diputado nacional Walter Correa.

Mariel Fernández, y Noelia Saavedra, la candidata que encabeza la lista, fueron las únicas oradoras. En primer lugar, Fernández agradeció a las y los militantes, a cada persona que integra la lista, y a todas las organizaciones políticas, sociales y sindicales por todo el esfuerzo realizado durante la campaña y el acompañamiento.

“Una cosa muy dolorosa que nos pasó al principio de la gestión, además de la pandemia, fue la cantidad de femicidios. Hoy quiero agradecer a la Secretaría de Géneros y a todos los espacios de mujeres, porque en Moreno bajó en un 80% la tasa de femicidios, gracias al trabajo militante, a la organización popular, y a la política pública. Me da una emoción muy grande porque lo lograron las mismas compañeras que sufrieron en carne propia la violencia de género y se animaron a llevar una vida sin violencias y devolverle una vida libre a otras mujeres” afirmó la jefa comunal.

“Sabemos que seguimos viviendo momentos difíciles en la Argentina y que la pandemia ha golpeado fuerte a nuestra economía. Estamos en un momento difícil de la política argentina pero a todas las compañeras y compañeros del Frente de Todos les pido que sigamos pensando en una patria libre justa y soberana, no importa nada más”, aseguró Fernández y destacó que “Nada más es importante que devolverle la dignidad al pueblo argentino y que sigamos trabajando por los humildes de nuestra patria. Nosotros sabemos lo que sufrimos,lo que sufre nuestro pueblo y lo que sufrió durante los cuatro años macristas. No podemos permitir de ninguna manera volver a las etapas más oscuras de nuestro país, cuando no podíamos pensar en un país con trabajo porque teníamos que estar pensando todo el tiempo en que cada habitante de nuestro barrio pudiera comer.”

En otro tramo de su discurso, la intendenta citó una frase de Eva Perón: “Y claro que es melodrama, melodrama cursi, barato, para los hombres y mujeres sin corazón, pero los pobres, los trabajadores no inventan el dolor, lo aguantan», y con vehemencia recalcó “No quiero que nadie aguante el dolor compañeros y compañeras, demasiado sufrió este pueblo, tenemos una responsabilidad política, no lo podemos permitir. Necesitamos ganar está elección, porque necesitamos seguir teniendo gobierno popular, con todas las contradicciones, con todo lo que haya que mejorar, con todas las discusiones internas que tengamos que dar. Pero nada es más importante que el dolor de aquellos que la pasan mal.”

Ante las y los militantes que la escuchaban con atención, la jefa comunal subrayó “Luchemos por un Moreno distinto, luchemos por un Moreno con dignidad, sigamos avanzamos en este camino que iniciamos de llevar infraestructura a nuestros barrios, ya vamos más de 160 asfaltos construidos con nuestra asfaltera, falta un montón lo sé pero lo hicimos con nuestra asfaltera, con el estado municipal de Moreno. Seguimos colocando luminarias, reparando nuestras escuelas, mejorando la calidad educativa, mejorando los alimentos de nuestros niños y niñas.”

“Ningún ego, ninguna mezquindad es más importante que el sufrimiento de los más humildes de nuestra patria. Nada es más importante, y que podamos seguir soñando una argentina del trabajo, con pleno empleo, con un estado que no deje nadie afuera, no quiero renunciar a esos sueños. Cómo dijo el compañero Néstor Kirchner que no iba a renunciar a sus sueños. No quiero que ninguna de las personas que están acá, ningún militante de Moreno renuncie a sueños”, recalcó.

Además, Fernández señaló “Nosotros nos propusimos ponernos la patria al hombro, nos propusimos ponernos Moreno al hombro, y eso no nos da cansancio, nos da felicidad. Porque cuando cuidamos nuestra casa común, cuando pensamos en el bien común de nuestro pueblo, nos da felicidad. No importa el sacrificio, no importa las horas, la felicidad de un pibe o una piba de Moreno es nuestra felicidad. Cuando logramos arreglar una plaza, cuando pienso en un polideportivo, cuando pienso en que pueden comer algo que les gusta, que está rico, que por ahí se tienen que privar muchas veces de comer o que tienen ganas, nada es más importante que eso.”

“El peronismo es humanista y es cristiano, nuestra vida es de servicio, mi vida está al servicio del pueblo, de Moreno, de ustedes, de los jóvenes de mi barrio” expresó y prosiguió: “Esta historia no es de personas individuales, esta historia que vamos creando, la que escribimos todos los días desde que asumimos esta gestión y desde antes, cuando luchábamos desde cada organización en la calle, es la historia de amor de Moreno. Sigamos luchando por cada niño, por cada niña, no se olviden nunca de los ojos, de las miradas, no se olviden nunca de los abuelos y las abuelas que nos necesitan.”

“Este 14 de Noviembre cosechemos los votos que peleamos. Nadie lucha por lo que no ama, amamos a Moreno, a nuestro pueblo, a los más humildes de nuestra patria, a las trabajadoras y a los trabajadores” concluyó Mariel Fernández.