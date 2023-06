Mariel Fernández y los spots de campaña: “Nuestros compañeros eran todos morochos, no podíamos mostrar blancos. Contratamos actores”

En la clausura del encuentro del Frente Patria Grande sobre “Programas del buen gobierno”, actividad que se realizó este sábado 17 de junio en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, fue invitada la intendenta de Moreno Mariel Fernández. La jefa comunal estuvo acompañada por el principal referente del espacio (y precandidato a presidente) Juan Grabois.

Al comienzo de su discurso Mariel Fernández señaló que para armar los spots de la campaña que la depositaron en el sillón del edificio de la calle Asconapé en el 2019, contrataron actores “blancos” ya que todos sus compañeros de militancia eran “morochos”. Una táctica para entrar en el segmento de la clase media, señaló. Afirmó que Grabois cuando llega a la municipalidad dice que son “todos negros”, menos ella que “es una piba de barrio, pero gringa”. Agregó que en esa compulsa electoral no revelaban a la comunidad que “éramos del Movimiento Evita, de un movimiento piquetero. Esas cosas no las contábamos”.

Respecto a la recolección de residuos contó que la empresa El Trébol, adjudicataria del servicio hasta poco más de la mitad del primer año de su gestión, “se llevaba más del 50% del presupuesto municipal”. Reveló que “no solo se pagaba el servicio de recolección sino que la Política se servía de ese presupuesto”. Y relató el primer encuentro con un responsable de El Trébol: “con la persona que hablo, una persona muy rubia, me impresionó la cantidad de cadenas de oro que tenía” y recordó que “me dio una bronca. Porque si nos habremos pasado curándoles granos a los pibes para que estos hijos de puta se compren cadenas de oro”. Evaluó: “Para qué queres tantas cadenas de oro, tantos yates”. Le faltó agregar que seguramente tendría vehículos de alta gama y fastuosas casas en barrios privados. “Tantas cosas que no las podés disfrutar porque no te alcanzaría la vida con la plata que habían hecho con el empobrecimiento de nuestro municipio”. Con esta frase cerró esa parte de su alocución.

Más allá de estas polémicas palabras, hubo otra parte donde declaró que le ofrecieron una coima del 11% sobre los ingresos que percibía la empresa privada que se encargaba de manejar la recaudación del municipio de Moreno, una herencia de la gestión Festa. Afirmó que rechazó esa propuesta, y anuló el contrato, haciéndose cargo la comuna de la administración del cobro de las partidas. Les dijo, luego de mencionar que fue “apretada” por una persona que se negó a identificar pero vinculada con esta firma, “si nos va mal, te volvemos a llamar”. Claramente se trató de un delito por parte del representante de la empresa. La coima está tipificada como cohecho en el Código Penal, en este caso en grado de tentativa. El funcionario público está obligado a denunciar ante el conocimiento de un delito, en caso contrario incurre en otro, también incluido en la normativa: incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿La denunciada será la intendenta?

Finalmente afirmó que “si estás en los momentos difíciles, como están hoy esos compañeros en el desalojo, sino estuvimos por tener un discurso bonito, nadie te va a escuchar”. Hoy la justicia de CABA ordenó el desalojo de un hogar donde convivían mujeres víctimas de violencia. Varios dirigentes del Frente de Todos (o Unión por la Patria, el nuevo sello electoral) resistieron la medida en la Casa Pringles, pero el operativo se completó. Mariel Fernández terminó su discurso con un guiño a Juan Grabois “por ahora nuestro único candidato a presidente. No tenemos otro”. Hubo risas, algarabía, besos y abrazos.

