Más de 800 jóvenes se juntaron en Los Indios para el plenario de la Juventud Peronista de Moreno

La juventud peronista de Moreno congregó más de 800 jóvenes en su plenario. La intendenta y presidenta del Partido Justicialista (PJ) de Moreno encabezó el acto que tuvo lugar en el Club Los Indios, junto a la secretaria de Géneros del PJ y precandidata a diputada provincial, Noelia Saavedra y el secretario de Juventudes del PJ, León Castro, únicos oradores de la actividad.

“Felicitaciones a todas las y los compañeros de los distintos espacios políticos que integran este proyecto que se trata de nada más y nada menos que dignificar cada uno de los barrios de Moreno”, expresó la presidenta del PJ en el inicio de su discurso.

“Néstor decidió que la generación de los años 70 que peleó contra el neoliberalismo, contra un enemigo enorme, contra la dictadura militar más sangrienta de nuestro país, se iba a hacer cargo de esa Argentina tan difícil que transitaba una de las peores crisis de nuestra historia. Y en ese momento una de las grandes peleas que dimos con Néstor fue la de no al ALCA, no al libre mercado en Latinoamérica, no al Fondo Monetario Internacional. Y junto a la compañera Cristina, nos dió un país desendeudado”, relató Fernández y prosiguió: “Lamentablemente la historia se repite y cuando el neoliberalismo vuelve, lo que hacen es lo mismo de siempre: endeudarnos, sacarnos la riqueza de nuestro país y 20 años después nos encontramos en la misma situación de estar peleando frente al fondo monetario internacional. Por eso es importante que cada vez sean más y más jóvenes que se entusiasmen con transformar la realidad en la que viven.”







“No pueden haber diferencias entre nosotros porque el enemigo es tan grande, el capitalismo es tan grande, y se desarrolla y se concentra cada vez más que lo único que queda entre nosotros es estar unidos y unidas para enfrentarlo y transformarlo todo. Nosotros estamos acá para transformarlo todo, nosotros venimos a Moreno a transformarlo todo, pero somos también conscientes de que necesitamos gobierno popular en la Provincia de Buenos Aires y en la Nación”, enfatizó.

Además, Fernández se refirió a la importancia de abordar la salud y no perder la libertad. Al respecto, dijo que: “Las y los militantes revolucionarios tenemos que hacer un gran esfuerzo para no perder nuestra libertad, porque los pueblos tristes y sin conciencia, no vencen. Trabajemos por la salud de todas y todos nuestros jóvenes, para nunca perder la libertad de elegir y de entender lo importante que es organizarnos para luchar contra el enemigo principal que es el que empobrece a nuestro pueblo.”

“Como dice el Papa Francisco, ¡Hagan lío! En cada barrio hay que hacer lío porque necesitamos una juventud que quiera transformarlo todo, que levante las banderas históricas de la lucha contra el imperialismo, las banderas históricas del peronismo, de la compañera Evita y de todos los mártires que dieron la vida por la patria”, concluyó.