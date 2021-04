Mensaje de la intendenta Mariel Fernández a los vecinos y vecinas de Moreno

Queridas vecinas y vecinos de Moreno, quería poder grabarles este mensaje por la gran preocupación que tenemos por la pandemia y por la cantidad de contagios que estamos teniendo en Moreno.

Quiero que sepan que estamos en unos 300 contagios por día, que ya van muriendo por Coronavirus unas 800 personas en Moreno. Yo quiero que ustedes se puedan mentalizar, imaginar, a esas 800 personas. Eran nuestros vecinos, eran nuestras vecinas, seguramente muchos familiares y conocidos de ustedes y ya no están.

Así que por favor, queremos trabajar sobre el tema de que tomen conciencia de las medidas que tenemos que tomar, que son sencillas, es para prevenir, es para salvar vidas, es para que podamos conservar nuestra salud.

Necesitamos que usen el barbijo, que les tape la nariz, que tape la boca, que cuando se visitan entre ustedes entre las familias no compartan el mate. Que cuando se juntan con amigos, no estén compartiendo la gaseosa del pico de la botella, que no es este momento para estar juntándose en partidos de fútbol o en distintas prácticas que tengan que ver con concentración de personas.

Las cepas que están circulando evidentemente son mucho más contagiosas, que son un poco las que estamos viendo en la televisión porque va muy rápido. Y les quiero contar que solamente en Moreno nos quedan 14 camas de terapia intensiva. ¿Se entiende? Nos quedan camas para 14 personas que estén en estado grave por situación de covid19.

Así que les pedimos a ustedes, que también son responsables, que nos ayuden a que no se colapse nuestro sistema de salud y podamos seguir atendiendo a todos y todas. Sigamos cuidándonos.

Seguimos haciendo Operativos Detectar. En cada localidad hay una sala de atención primaria que se encarga de hacer hisopados y vamos a estar recorriendo todos los barrios para ayudar a que las personas tomen conciencia sobre la situación que estamos viviendo.

De esta pandemia salimos juntos, siendo responsables, y cuidándonos entre todos y todas.

Muchas gracias.