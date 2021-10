Micros y trenes de larga distancia viajarán con plena ocupación de asientos

Los servicios de transporte automotor y ferroviario interurbanos pueden desde este jueves tener plena ocupación de sus asientos, pero no sé admitirán en ningún caso pasajeros parados, informó el Ministerio de Transporte.

La medida, que se dispuso a través de la resolución 356/2021 publicada en el Boletín Oficial, impacta positivamente al sector de cara al próximo fin de semana largo, y tiene como objetivo potenciar el turismo, aumentando la capacidad de ocupación permitida en los servicios de micros y trenes de larga distancia.

En este sentido, la norma establece que los vehículos afectados a la prestación de estos servicios podrán tener plena ocupación de sus butacas, no admitiendo en ningún caso pasajeros de pie, es decir, no excediendo la cantidad de asientos disponibles.

Además, en la resolución se aconseja extremar las medidas para un mejor distanciamiento social en el interior de los vehículos.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de la fiscalización y el control del cumplimiento de la medida.

En caso de detectar irregularidades, el organismo descentralizado de la cartera de Transporte está facultado paraaplicar las sanciones correspondientes.

“Queremos recordarle a la ciudadanía que en CNRT cualquier persona que quiera controlar el estado de los micros y de los conductores, previo a la salida del viaje, puede solicitar una fiscalización para verificar que ese servicio está en condiciones para circular y cuenta con todas las habilitaciones”, señaló José Arteaga, director ejecutivo de la CNRT.

El organismo indicó que «para evitar que el transporte sea un potencial espacio de contagio, seguiremos fortaleciendo los controles para el cumplimiento de los protocolos vigentes en todo el territorio nacional».

Las nuevas medidas

Transporte interurbano

De acuerdo al aforo, la nueva normativa establece que los vehículos de servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros y de transporte interurbano ferroviario podrán tener plena ocupación de sus butacas.

Viajes de egresados

Para el caso particular de los viajes de egresados, el grupo deberá contar con autorización de las jurisdicciones provinciales de destino y presentar los resultados de un test de antígeno negativo para coronavirus.

También, deberá realizar un test de antígeno previo al abordaje del transporte de regreso y en caso de resultar positivo, las autoridades locales coordinarán el aislamiento de la persona y sus contactos estrechos.

Quienes no cuenten con esquema completo de vacunación 14 días previos al inicio del viaje, deberán realizar un aislamiento de siete días y, por su cuenta, un nuevo testeo que tiene que ser informado al Sistema Nacional de Vigilancia.

Viajes de jubilados y jubiladas

En los viajes grupales de jubilados y jubiladas todo el contingente deberá presentar el esquema de vacunación completo, por lo menos 14 días previos a iniciarlo, aunque las pautas para las diferentes actividades habilitadas con protocolos podrían cambiar en función del monitoreo de la evolución epidemiológica y las condiciones sanitarias que realizan las provincias y la Nación.

La CNRT seguirá controlando el cumplimiento de los protocolos para el transporte en los principales puntos estratégicos de cada región, brindando una mayor seguridad a toda la población en las rutas y vías del país.

La medida se enmarca en el Plan Nacional de Vacunación, que mejoró la situación epidemiológica permitiendo la reapertura de actividades y servicios, y posibilitando un aumento en la utilización de la capacidad del transporte.

Télam