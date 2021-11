Moreno logró 16 medallas en los Juegos Bonaerenses

La delegación morenense que representó al Municipio conformada por 120 deportistas, profesores, profesoras y técnicos sumó 16 medallas de manera presencial y virtual (seis de Oro, seis de Plata y cuatro de Bronce) en las finales de los Juegos Bonaerenses que se disputaron, del 5 al 9 de noviembre, en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

En esta histórica competencia deportiva y cultural que este año cumplió 30 ediciones ininterrumpidas donde se celebró el retorno a la presencialidad, los y las deportistas locales obtuvieron 12 medallas presenciales y cuatro a través de la modalidad virtual en distintas disciplinas. Del certamen, organizado por la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, participaron 10 mil competidores de todos los municipios bonaerenses.





Medallas de Oro:

1 Básquet 3 x 3 masculino Sub 18: Sebastián Rojas, Eduardo García, Iván Villarroel y Thiago Magallanes (Club Los Indios de Moreno).

1 Tenis de Mesa Universitario: Rodrigo Bayona

1 Patín Artístico: Ludmila Castro (Iniciación Sub 12 B)

1 Atletismo: Braian Astorga (1200 mts)

1 Dibujo: Sub 15 Samanta González (modalidad virtual)

1 Narración Oral P.C.D Julio Blanco (modalidad virtual)

Medallas de Plata:

2 Atletismo: Ramiro Sánchez (lanzamiento de bala masculino) y Nahiara Gómez (marcha atlética, 3000 mts. Sub 16)

1 Básquet 3 x 3 Femenino Sub 14: Luna Tomasevich, Josefina Alonso, Fiamma Solis y Martina Mamone (Club Los Indios de Moreno).

1 Natación: Pablo Millaci (100 metros libre, sub 14 masculino)

2 Dibujo Universitario: León Flores y Diana Florencia (modalidad virtual)

Medallas de Bronce:

1 Selección Voley Sub 15 femenino

1 Natación: Guillermo Lasarte (100 metros estilo mariposa)

1 Tenis: Milena Paredes (single Sub 14)

1 Badminton: Thiago Castillo (Sub 16 masculino)

Fueron 24 deportistas las y los que recibieron medallas, asimismo toda la delegación fue reconocida por el Municipio a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación con una medalla por ser finalistas en estos juegos. Desde la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes sumaron cuatro medallas desde la virtualidad.

Cabe destacar es que de 12 disciplinas en las que participó Moreno, un 33% de atletas que compitieron fueron medallistas.