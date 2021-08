No hubo quórum en el Concejo Deliberante de Moreno: Faltaron 12 ediles

Este jueves 12 de agosto debía realizarse la 12º sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Moreno. Nuevamente no hubo quórum, ya que estuvieron ausentes 12 concejales. Tenían un temario para desarrollar de nueva páginas. Entre los expedientes a tratar había pedidos a la intendencia de reparación de calles en distintos barrios. No fueron abordados porque no consiguieron que se sentaran en sus bancas al menos 13 ediles de los 24 nombrados.

Los ausentes fueron Emmanuel Fernández, Karina Álvarez, Zulma Gil, Juan Ciccolo, Verónica Vendrell, Martín Fraiz (todo ellos del Frente de Todos), Claudia Asseff, Roxana Ricart, Mirko García, Mariano Cais, Juan Fernández y Dolores Fábregas (Juntos por el Cambio).

Con un sueldo promedio de más de 120 mil pesos –algunos más, dependiendo la antigüedad-, no habrá ni descuento de haberes, ni apercibimientos ni llamado de atención. Sesionan dos veces al mes. Pegaron el faltazo. ¿Explicarán las ausencias?

Quienes estuvieron presentes fueron Araceli Bellota, Lucas Franco, Josefina Díaz Ciarlo, Gonzalo Galeano, Boni Galeano, Carola Hernández, Horacio Chiqué, Nadia Olea, Marcelo Cosme, Andrés Destéfano (Frente de Todos), Gisele Agostinelli y Marisel Aguilar (Juntos por el Cambio).