¿Ajuste de cuentas? Asesinaron a un ex convicto en el barrio San Carlos de Ruta 23

Un hombre, identificado como Elías Alesio de unos 30 años, fue asesinado de un disparo en el barrio San Carlos de Ruta 23, en el norte de Moreno. Habría sido atacado desde una moto durante la madrugada de este domingo 12 de abril. Alesio había recuperado su libertad hacía poco más de una semana. Los investigadores sospechan de un ajuste de cuentas.

Cerca de las 4 de la mañana de este domingo 12 de abril, una serie de disparos alertó a los vecinos del barrio San Carlos de Ruta 23. Nadie atinó a salir. Minutos después, una mujer llamó a la Policía. Denunció que su ex pareja había sido baleado en la esquina de Ascasubi y Juan de la Cierva y que ya había fallecido.

Un móvil del Comando de Patrullas fue el primero en llegar. El médico de una ambulancia de SAME confirmó el deceso. Hasta pasado el mediodía, el cadáver estaba en el mismo lugar. El Cuerpo Médico Forense no cuenta con morguera y depende de los servicios de las casas funerarias de Moreno. No habría disponibles. Recién pasadas las 14 horas lo retiraron.

La víctima fue identificada como Elías Alesio, de unos 30 años de edad. Había recibido un disparo debajo de la axila derecha, con orificio de salida. Alesio había estado detenido en una unidad carcelaria hasta hace poco más de una semana. Había purgado una condena por robo agravado.

Las fuentes indicaron que Alesio se encontraba junto a otras personas tomando bebidas alcohólicas en una de las casas ubicadas en el barrio. Sería la vivienda de su ex pareja. Cerca de las 4 de la mañana, Alesió salió a comprar más bebidas. Cuando estaba llegando a la esquina de Ascasubi y Juan de la Cierva fue interceptado por al menos una moto. Uno de los ocupantes efectuó varios disparos a quemarropa. Los investigadores tienen como principal hipótesis la de un ajuste de cuentas por motivos aún desconocidos.

La causa recayó en la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Luisa Pontecorvo. La comisaría interviniente es Moreno 8º, enclavada en el complejo habitacional Las Catonas.