Asesinato en pleno centro de Moreno: Detuvieron a uno de los acusados del violento robo y muerte de Adolfo Gatti

Un sujeto de 33 años fue detenido durante la tarde de este sábado en la localidad morenense de Cuartel V. Está acusado de participar en el violento asalto que terminó con la vida de Adolfo Gatti, un marino retirado de 92 años que vivía en el centro de Moreno. El suceso ocurrió el miércoles 13 de febrero del año pasado.

El cuerpo de Adolfo Gatti, un marino retirado de 92 años y muy querido en Moreno, fue encontrado por una señora que lo asistía en las labores domésticas durante las primeras horas de la tarde del miércoles 13 de febrero del año 2019. Estaba atado y amordazado, tirado en la cama de la habitación principal de la casona ubicada sobre la calle Dr. Asseff (ex Marcos Paz) al 226, entre Aristóbulo del Valle y Alem. Había sido golpeado, y murió debido a un paro cardíaco. Faltaban unos 70.000 pesos en efectivo, además de otros pequeños objetos de valor.

La investigación quedo a cargo de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez con el auxilio de personal de la Comisaría 1º de Moreno y de la DDI. La Dra. Luisa Pontecorvo, responsable de la mencionada UFI, solicitó asistencia y el Fiscal General Dr. Lucas Oyhanarte decidió derivar el expediente al área de Delitos Complejos, donde logró un fuerte impulso. El mismo día del asesinato, se obtuvo una serie de videos capturados por cámaras de vigilancia de viviendas particulares. En uno de ellos se visualizó la salida de cuatro delincuentes del predio donde vivía Gatti. Pasaron por delante de la cámara a la 01:16 de la madrugada. A uno de los hampones se le observaron claramente sus rasgos, ya que actúo a cara descubierta. Un trabajo de la oficina tecnológica, también dependiente de la Fiscalía General, logró depurar las imágenes y de esa manera individualizar al sujeto.

La cámara de seguridad que captó el paso de los delincuentes

Con ese dato, comenzó una pesquisa más específica para lograr su detención. Finalmente determinaron que se presentaba en una casa de localidad morenense de Cuartel V de manera esporádica, ya que mantendría una relación sentimental con una mujer que residía allí. En una discreta vigilancia, personal de la división de “Casos Especiales” de la Policía Bonaerense logró detenerlo durante la tarde de este sábado 14 de marzo lo detuvo. La orden de aprehensión fue otorgada por la Dra. Celina Ardohain, titular del Juzgado de Garantías Nº 3. El apresado tiene 33 años y antecedentes penales. En las próximas horas será trasladado a fiscalías para que preste declaración indagatoria.

El primer trabajo investigativo el día de la muerte de Adolfo Gatti

Adolfo Gatti era un reconocido vecino y vivía en la casona céntrica con un nieto –hijo del ex diputado nacional y actual titular del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires Eduardo Santín y de la hija de Adolfo Gatti, quien es la actual pareja del diputado nacional Leopoldo Moreau, radical kirchnerista-. El joven no estuvo esa madrugada, por lo que se presume que la inteligencia realizada por los malvivientes fue precisa. Además cortaron la energía eléctrica, lo que inutilizó la alarma, situación que también llamó la atención de los investigadores. Trascendió que en la caja fuerte de la propiedad había una fuerte suma de dinero, de la cual no pudieron apoderarse los ladrones. La causa, caratulada como “Homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado”, tiene tres prófugos. La pesquisa avanza para determinar sus identidades.