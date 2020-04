Coronavirus en Moreno: 27 casos confirmados y 41 sospechosos

Aunque los casos confirmados de coronavirus se estabilizaron en 27 –incluido Luis Suárez, el hombre de 71 años que falleció este miércoles y que era abuelo del joven que regresó del exterior, no guardó la cuarentena y asistió a una fiesta- las personas con síntomas de COVID – 19 crecieron casi al doble, para colocarse en 41, cuando en el anteúltimo informe epidemiológico marcaba 23. A continuación, un nuevo parte del comité de crisis de Moreno.

Al día de la fecha, en el Municipio de Moreno se registran 116 notificaciones de casos. De ellos, 27 corresponden a casos confirmados, 41 a casos sospechosos y 48 a casos descartados. De los 27 casos confirmados, cuatro cuentan con antecedente de viaje a zona de circulación viral y 22 con nexo epidemiológico determinado, es decir que han tenido contacto con quienes volvieron de viaje de zonas riesgosas. El último caso confirmado se encuentra en investigación para determinar la fuente de contagio.

La mayor parte de los casos confirmados se presentan en la zona sanitaria de Moreno Sur, y otros se presentan en otras zonas como Francisco Álvarez, Moreno Norte, Paso del Rey y Trujui, y casos sospechosos también en Cuartel V.

De los casos confirmados, el 74% son menores de 50 años y el 22% son mayores de 60, 12 mujeres y 15 hombres. De los casos sospechosos, el 4% es mayor de 60 años, hay 24 hombres y 17 mujeres.

Respecto de la evolución de los casos confirmados, 14 se encuentran en condición de alta hospitalaria y cumplen con el aislamiento domiciliario; 6 pacientes se encuentran en cuidados mínimos, uno en cuidados intermedios y uno se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. Los dos con mayor complejidad son mayores de 65 años y tienen enfermedades asociadas.

El día 1/04 se confirmó el fallecimiento de un paciente con diagnóstico de COVID-19 en un Sanatorio Privado del Distrito. Se trata de una persona de 71 años residente del partido de Moreno que mantuvo contacto estrecho con un caso confirmado de Coronavirus y presentaba antecedentes de diabetes e hipertensión. La Secretaría de Salud de Moreno realizó la investigación epidemiológica y descartó nuevos casos a raíz de esta situación.

Por otra parte, la Secretaría de Salud del Municipio de Moreno continúa con la implementación de los protocolos con efectores de Salud Pública y privada a Nivel Local y el SAME; realiza el seguimiento a las personas procedentes de destinos con circulación activa del virus que tienen que cumplir con el aislamiento; realiza el seguimiento de contactos directos de casos sospechosos y confirmados; y articula con nivel Provincial y Regional para responder a demanda del 148. Además,* realiza la activación de protocolos vía SAME ante aparición de síntomas; Formula e protocolos de medidas de prevención y manejo; compra de equipos para abordar la asistencia en los diferentes niveles; conformó un Comité de Crisis de forma conjunta con el sector privado; y reorganiza el personal esencial para garantizar cobertura permanente priorizando áreas de SAME, Unidades Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica.