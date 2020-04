Coronavirus en Moreno: en medio del escándalo en el geriátrico «La Nona», se mantiene en 32 la cantidad de casos positivos

En medio del escándalo generado en el geriátrico “La Nona” del barrio Bongiovanni de Paso del Rey, donde estaba internada una abuela que falleció -infectada de COVID 19- el pasado domingo 5 de abril en la Clínica Mariano Moreno, se conocieron las estadísticas de los casos de coronavirus en Moreno. Son 32 los positivos, 35 los sospechosos y los descartados alcanzaron la cifra de 218. Este reporte, correspondiente al lunes 13 de abril, no contempla la denuncia de una familia de Castelar que tenía a su abuela de 91 años internada en esa residencia de adultos mayores y que también habría fallecido por coronavirus el sábado 11 de abril en la Clínica Noguera de Padua. Tampoco estaría incluida una cuidadora de esa institución que estaría internada en el hospital Mariano y Luciano de La Vega. El geriátrico “La Nona” fue clausurado por la municipalidad de Moreno por no contar con habilitación ni local ni provincial. El establecimiento se encuentra ubicado sobre la calle 2 de abril al 1160 entre Mendoza y Corrientes. Los 15 abuelos fueron trasladados a una clínica fuera del distrito. Desde la intendencia anticiparon que presentarán una denuncia penal contra los responsables del geriátrico por funcionar irregularmente y contra las instituciones que no informaron en tiempo y forma los resultados de los análisis de Carmen Brites, la mujer que falleció por coronavirus y que estaba alojada en la residencia de barrio Bongiovanni.

Los fallecidos por coronavirus en Moreno son tres: Luis Suárez de 71 años (el 1º de abril), Carmen Brites de 82 años (5 de abril) y Mercedes Robles de 67 años (el 10 de abril). Todos estaban internados en la Clínica Mariano Moreno. A continuación el informe epidemiológico de la municipalidad de Moreno correspondiente al lunes 13 de abril.

Al día de la fecha, en el Municipio de Moreno se registran 285 notificaciones de casos, los resultaron negativos representan el 76%. Del total, 32 corresponden a casos confirmados, 35 a casos sospechosos y 218 a casos descartados.

De los casos confirmados, tres cuentan con antecedente de viaje a zona de circulación viral, 23 han tenido contacto con dos de las personas que volvieron de viaje de zonas riesgosas, y los últimos seis se encuentran en investigación para determinar la fuente de contagio.

Al momento se registraron nueve personas recuperadas a quienes se les realizaron los estudios correspondientes los cuales certificaron la ausencia del virus.

En total son tres los decesos acontecidos por la pandemia de Coronavirus residentes en el Municipio de Moreno.

De los casos confirmados, el 68.8% son menores de 50 años y el 28.1 % son mayores de 60, son 18 mujeres y 14 hombres. De los casos sospechosos, el 34.4 % son mayores de 60 años, hay 14 hombres y 21 mujeres.

Respecto de la evolución de los casos confirmados, 18 se encuentran en condición de alta hospitalaria y cumplen con el aislamiento domiciliario; 6 pacientes se encuentran en cuidados mínimos y uno en terapia intensiva. Los otros casos en los que no se cuenta con información corresponden a clínicas privadas.

La Secretaría de Salud del Municipio de Moreno continúa diariamente con:

• la articulación, elaboración e implementación de protocolos con efectores de salud pública y privada a Nivel Local y SAME;

• el seguimiento de personas procedentes de destinos con circulación activa del virus, en aislamiento;

• el seguimiento epidemiológico de contactos estrechos de casos sospechosos y confirmados;

• la articulación con nivel provincial y regional para responder a demanda del 148;

• la activación de protocolos vía SAME ante aparición de síntomas;

• la Formulación de protocolos de medidas de prevención y manejo;

• la compra de equipos para abordar la asistencia en los diferentes niveles;

• la conformación de comité de crisis de forma conjunta con efectores privados.

• la reorganización del personal esencial para garantizar cobertura permanente priorizando áreas de SAME, Unidades Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica.